Декларация городского головы Киева: в 2023 году зарплата Кличко составила 1 млн грн

Мэр Киева указал в декларации 338 500 грн, $35 800 и €3 на банковских счетах

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба мэра)

Мэр Киева Виталий Кличко указал 1 млн гривен заработной платы в электронной декларации об имуществе и доходах за 2023 год. Кроме того, у него есть дом площадью 785 м² и квартира на 250 м², говорится в декларации, обнародованной на сайте НАПК.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно декларации, в 2023 году весь доход Кличко составила его заработная плата из Киевской городской государственной администрации - 1 003 636 грн.

Также он указал в декларации 338 500 грн, $35 800 и €3 на банковских счетах. А наличными - еще 209 400 грн, $52 000 и €68 300. Кроме того, $150 000 и €2 200 000 городской голова столицы, согласно декларации, одолжил своему брату Владимиру.

В собственности Кличко, по данным НАПК, находится квартира (251,8 м²) в Киеве, а сам он зарегистрирован в квартире брата (43,6 м²) в Киеве.

Также городской голова владеет домом отдыха (785,5 м²) и пользуется земельным участком (2500 м²) в селе Лютеж Киевской области.

Также Кличко владеет мотоциклом Fine custom Puncher 2009 года выпуска, прицепом Ironhorse Widebody 2013 года выпуска и автомобилем Land Rover Discovery 2013 года выпуска, а также бесплатно пользуется тремя автомобилями: два Toyota Sequoia 2021 года выпуска и Toyota, которые арендует его брат.

Кроме того, Кличко задекларировал: антикварные каминные часы второй половины XIX века (Jacques Murray & Co), семь наручных мужских часов (два IWC, три Frank Muller, два Mont Blanc) и рояль (Yamaha).

Согласно декларации, Кличко владеет корпоративными правами двух благотворительных организаций: "Благотворительный фонд "Будущий Киев"" и "Благотворительный фонд "Фонд Кличко".