Демобілізацію прибрали з законопроєкту. Командир роти "Гонор": Нечесно, але ми всі винні

На думку Олександра Ябчанки, за "невиконану роботу" над законопроєктом відповідальні не тільки нардепи, але й громадяни, які їх обрали

Олександр Ябчанка (Фото: Facebook військового)

9 квітня з нового мобілізаційного законопроєкту прибрали положення, що регулювали питання демобілізації. Командир роти "Гонор" 1-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка заявив в ефірі Радіо Свобода, що це несправедливо стосовно людей, які воюють не перший рік, але за це відповідальні не тільки нардепи, але і їхні виборці.

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На прохання прокоментувати, як на новину відреагували військові та особисто Ябчанка, він сказав: "Я не думаю про якусь конкретну норму. Я нагадаю, що саме ми, громадяни України, надали народним депутатам повноваження".

"Чому я на цьому наголошую? Не знімаймо відповідальність з себе: це ми їх обрали, а вони не виконали роботу, яку мали виконати уже давно. Ось так я сприймаю переважну більшість новин, які пов'язані з законом про мобілізацію", – висловився військовий.

Повертаючись до теми положення про демобілізацію, Ябчанка сказав, що "це не чесно стосовно тих людей, які воюють не перший рік".

Водночас командир "Гонору" заявив, що зараз є й важливіші справи, ніж справедливість до військових.

"Важливіше – це перемогти у цій війні", – зауважив Ябчанка.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про звернення з питання демобілізації до Ради — воно має бути врегульоване окремим законом, його проєкт має розробити уряд. Про це 9 квітня LIGA.net повідомив нардеп від СН Федір Веніславський.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію у першому читанні. В цілому його мають розглянути на пленарному тижні 10-12 квітня.

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію і зараз займається зведенням їх у таблицю до другого читання.

8 квітня нардеп від СН Ігор Копитін повідомив LIGA.net, що наразі немає остаточного рішення комітету щодо законопроєкту про мобілізацію, адже деякі суперечливі моменти досі не узгоджені.

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