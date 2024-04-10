Демобилизацию убрали из законопроекта. Командир роты "Гонор": Нечестно, но мы все виноваты

По мнению Александра Ябчанки, за "невыполненную работу" над законопроектом ответственны не только нардепы, но и избравшие их граждане

Александр Ябчанка (Фото: Facebook военного)

9 апреля из нового мобилизационного законопроекта убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации. Командир роты "Гонор" 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка заявил в эфире Радио Свобода, что это несправедливо по отношению к людям, которые воюют не первый год, но за это ответственны не только нардепы, но и их избиратели.

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На просьбу прокомментировать, как на новость отреагировали военные и лично Ябчанка, он сказал: "Я не думаю о какой-то конкретной норме. Я напомню, что именно мы, граждане Украины, предоставили народным депутатам полномочия".

"Почему я это подчеркиваю? Не снимаем ответственность с себя: это мы их выбрали, а они не сделали работу, которую должны были выполнить уже давно. Вот так я воспринимаю подавляющее большинство новостей, связанных с законом о мобилизации", – высказался военный.

Возвращаясь к теме положения о демобилизации, Ябчанка сказал, что "это нечестно по отношению к тем людям, которые воюют не первый год".

В то же время командир "Гонора" заявил, что сейчас есть и более важные дела, чем справедливость военных.

"Важнее – это победить в этой войне", – отметил он.

Кабинет министров принял решение об обращении по вопросу демобилизации в Раду — оно должно быть урегулировано отдельным законом, его проект должно разработать правительство. Об этом 9 апреля LIGA.net сообщил нардеп от СН Федор Вениславский.

Верховная Рада приняла законопроект №10449 о мобилизации в первом чтении. В целом его должны рассмотреть на пленарной неделе 10-12 апреля.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации и сейчас занимается сведением их в таблицу ко второму чтению.

8 апреля нардеп от СН Игорь Копытин сообщил LIGA.net, что пока нет окончательного решения комитета по законопроекту о мобилизации, ведь некоторые противоречивые моменты до сих пор не согласованы.

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