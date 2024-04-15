Депутатка парламенту Грузії Деканоїдзе відкинула можливість вторгнення Росії в її країну

На думку політичної діячки, Росія ослаблена через ведення війни проти України

Хатія Деканоїдзе (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Росія не здійснюватиме вторгнення в Грузію на тлі нестабільної ситуації в країні, адже російська армія ослаблена через війну в Україні.Таку думку в коментарі для LIGA.net висловила опозиційна депутатка грузинського парламенту та ексголова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

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За словами Деканоїдзе, просуваючи законопроєкт про "іноземних агентів", грузинська влада хоче закрити країні шлях на Захід, розділити суспільство і перемогти восени на парламентських виборах.

Однак, як зазначила депутатка, у представників державної влади "нічого не вийде", бо більшість грузин – за Європу.

Вона вважає, що Росія не зможе скористатися нестабільністю у Грузії та розпочати нове вторгнення в країну, якщо вуличні акції переростуть у революцію.

"РФ веде постійну агресію проти нас. Окупувала 20% території, продовжує повзучу окупацію, вбиває наших громадян. Росіяни хочуть, щоб Іванішвілі переміг, будуть його підтримувати, але вторгнення виключаю", – сказала Деканоїдзе.

Депутатка додала, що Росія ослаблена через війну в Україні, тому боротьба українців за свободу означає й боротьбу за грузинів.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

Президентка Грузії підтримала протестувальників і пообіцяла ветувати закон про "іноагентів", якщо парламент його остаточно ухвалить.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".



Ввечері 15 квітня стало відомо, що в Тбілісі проходить акція протесту проти закону про "іноагентів".

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