Депутатка парламенту Грузії Деканоїдзе відкинула можливість вторгнення Росії в її країну
Росія не здійснюватиме вторгнення в Грузію на тлі нестабільної ситуації в країні, адже російська армія ослаблена через війну в Україні.Таку думку в коментарі для LIGA.net висловила опозиційна депутатка грузинського парламенту та ексголова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.
За словами Деканоїдзе, просуваючи законопроєкт про "іноземних агентів", грузинська влада хоче закрити країні шлях на Захід, розділити суспільство і перемогти восени на парламентських виборах.
Однак, як зазначила депутатка, у представників державної влади "нічого не вийде", бо більшість грузин – за Європу.
Вона вважає, що Росія не зможе скористатися нестабільністю у Грузії та розпочати нове вторгнення в країну, якщо вуличні акції переростуть у революцію.
"РФ веде постійну агресію проти нас. Окупувала 20% території, продовжує повзучу окупацію, вбиває наших громадян. Росіяни хочуть, щоб Іванішвілі переміг, будуть його підтримувати, але вторгнення виключаю", – сказала Деканоїдзе.
Депутатка додала, що Росія ослаблена через війну в Україні, тому боротьба українців за свободу означає й боротьбу за грузинів.
- 7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.
- Президентка Грузії підтримала протестувальників і пообіцяла ветувати закон про "іноагентів", якщо парламент його остаточно ухвалить.
- 10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.
- 3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".
- Ввечері 15 квітня стало відомо, що в Тбілісі проходить акція протесту проти закону про "іноагентів".
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