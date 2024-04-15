Депутат парламента Грузии Деканоидзе отвергла возможность вторжения России в ее страну

Хатия Деканоидзе (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия не будет совершать вторжение в Грузию на фоне нестабильной ситуации в стране, ведь российская армия ослаблена из-за войны в Украине. Такое мнение в комментарии для LIGA.net высказала оппозиционная депутатка грузинского парламента и экспредседатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

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По словам Деканоидзе, продвигая законопроект об "иностранных агентах", грузинские власти хотят закрыть стране путь на Запад, разделить общество и победить осенью на парламентских выборах.

Однако, как отметила депутатка, у представителей государственной власти "ничего не получится", потому что большинство грузин – за Европу.

Она считает, что Россия не сможет воспользоваться нестабильностью в Грузии и приступить к новому вторжению в страну, если уличные акции перерастут в революцию.

"РФ ведет постоянную агрессию против нас. Оккупировала 20% территории, продолжает ползучую оккупацию, убивает наших граждан. Россияне хотят, чтобы Иванишвили победил, будут его поддерживать, но вторжение исключаю", – сказала Деканоидзе.

Депутат добавила, что Россия ослаблена из-за войны в Украине, поэтому борьба украинцев за свободу означает и борьбу за грузин.

7 марта 2023 г. парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.

Президент Грузии поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении данный законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".



Вечером 15 апреля стало известно, что в Тбилиси проходит акция протеста против закона об "иноагентах".

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