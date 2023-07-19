Десантіс назвав війну "третинним інтересом" США. Одночасно говорить про справедливий мир
Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс назвав війну РФ проти України "вторинним чи третинним інтересом". Про це він повідомив у інтерв'ю CNN.
За його словами, війна в Україні є "другорядним чи третинним інтересом", проте він "буде готовий допомогти, щоб довести її до кінця".
"Метою має стати стійкий, міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію", — сказав політик.
Він не відповів на запитання, чи припинить військову та фінансову допомогу Україні, якщо стане президентом США, а перевів увагу з Європи на Азію та Китай.
"Я не збираюся зменшувати наші запаси та не відправлятиму їх на Тайвань. Я не збираюся робити нас менш здатними реагувати на потреби. Майбутнє острова — суттєвий інтерес", — резюмував Десантіс.
- Нещодавно Десантіс заявив, що військова допомога Україні — не в інтересах Вашингтона, а також назвав війну "територіальною суперечкою" України та РФ.
- Десантіс хоче припинення вогню в Україні. Лякає "подобою Вердена" та патовою ситуацією.
- Десантіса знову запитали про війну в Україні. Він сказав: "Хочу бачити "врегулювання" до 2025 року".
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