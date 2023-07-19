Десантіс назвав війну "третинним інтересом" США. Одночасно говорить про справедливий мир

Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс назвав війну РФ проти України "вторинним чи третинним інтересом". Про це він повідомив у інтерв'ю CNN.

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За його словами, війна в Україні є "другорядним чи третинним інтересом", проте він "буде готовий допомогти, щоб довести її до кінця".

"Метою має стати стійкий, міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію", — сказав політик.

Він не відповів на запитання, чи припинить військову та фінансову допомогу Україні, якщо стане президентом США, а перевів увагу з Європи на Азію та Китай.

"Я не збираюся зменшувати наші запаси та не відправлятиму їх на Тайвань. Я не збираюся робити нас менш здатними реагувати на потреби. Майбутнє острова — суттєвий інтерес", — резюмував Десантіс.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

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