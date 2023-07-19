Десантис назвал войну "третичным интересом" США. Одновременно говорит о справедливом мире
Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис назвал войну РФ против Украины "вторичным или третичным интересом". Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
"Целью должен быть устойчивый, прочный мир в Европе, но такой, который не вознаграждает агрессию", — сказал политик.
Он не ответил на вопрос, прекратит ли военную и финансовую помощь Украине, если станет президентом США, а перевел внимание с Европы на Азию и Китай.
"Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять их на Тайвань. Я не собираюсь делать нас менее способными реагировать на потребности. Будущее острова — существенный интерес", — резюмировал Десантис.
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией.
- Десантиса снова спросили об Украине. Он сказал: "Хочу видеть "урегулирование" до 2025 года".
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