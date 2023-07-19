Десантис назвал войну "третичным интересом" США. Одновременно говорит о справедливом мире

Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис назвал войну РФ против Украины "вторичным или третичным интересом". Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, война в Украине является "второстепенным или третичным интересом", однако он "будет готов помочь, чтобы довести ее до конца".

"Целью должен быть устойчивый, прочный мир в Европе, но такой, который не вознаграждает агрессию", — сказал политик.

Он не ответил на вопрос, прекратит ли военную и финансовую помощь Украине, если станет президентом США, а перевел внимание с Европы на Азию и Китай.

"Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять их на Тайвань. Я не собираюсь делать нас менее способными реагировать на потребности. Будущее острова — существенный интерес", — резюмировал Десантис.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне: сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

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