Діти Абрамовича та обхід санкцій. Литва перевіряє громадян, пов'язаних із підсанкційними росіянами

Департамент міграції Литви визначить, скільки родичів осіб, які потрапили під санкції ЄС, мають литовське громадянство

Роман Абрамович (Фото: EPA)

Департамент міграції Литви веде перевірку громадян, яких підозрюють у зв'язках з особами, включеними до санкційних списків Євросоюзу. Таке рішення спричинене викриттям того, що двоє дітей російського мільярдера Романа Абрамовича мають литовські паспорти й, можливо, допомогли батькові обійти міжнародні санкції. Про це повідомило видання LRT.

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Очільниця Департаменту міграції країни Евеліна Гудзінскайте повідомила, що не може назвати загальну кількість таких людей у Литві, адже розслідування ще триває. За її словами, перевірку, яка стосується тисяч осіб, планують завершити у січні.

"Ми тестуємо автоматизовані рішення. Ми не можемо проводити розслідування випадків, а просто звузили межі розслідування – перевіряємо ті дані, які є в наших реєстрах. Якщо ми за даними наших реєстрів визначимо, що якісь зв'язки є, то ми ці зв'язки перевіримо", – пояснила вона.

Також за даними литовського Міністерства внутрішніх справ, щойно Департамент міграції визначить, скільки родичів осіб, які потрапили під санкції ЄС, мають литовське громадянство, перед іншими відомствами буде поставлено завдання оцінити, чи не беруть вони участь у схемах обходу санкцій.

У міністерстві додали, що наразі доопрацьовують поправки до закону, які передбачають можливість позбавлення громадянства, набутого не тільки як виняток, а й за походженням.

Зокрема, МВС звернулося до Департаменту держбезпеки з проханням перевірити 800 іноземців, яким як виняток було надано литовське громадянство.

Газета The Guardian зʼясувала, що в лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Абрамович переписав активи та інше майно на своїх сімох дітей. Незабаром він потрапив під санкції Великої Британії, Євросоюзу та Австралії.

З нещодавнього розслідування міжнародного консорціуму OCCRP та його литовського партнера Siena стало відомо про те, що діти Абрамовича – Аркадій та Анна – мають литовські паспорти.

8 грудня міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте створила комісію з розслідування надання литовського громадянства дітям Абрамовича у 2011–2013 роках.

У березні 2022 року ЄС визнав Абрамовича "олігархом, який має тісні зв'язки з Володимиром Путіним", зокрема "привілейований доступ" до глави Кремля, що допомогло йому зберегти свої активи. Абрамович також перебуває під санкціями Британії, Канади та Австралії.

Санкції проти Абрамовича у жовтні 2022 року запровадила й Україна, але відтермінувала їх до завершення обміну полоненими.

У липні 2023 року стало відомо, що Абрамович оскаржує санкції Євросоюзу.

11 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало один із найбільших переліків творів мистецтва. Вони містяться у приватній колекції російського олігарха Абрамовича. До переліку увійшли 367 творів мистецтва, які оцінено майже в $1 млрд.

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