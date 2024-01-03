Дети Абрамовича и санкции. Литва проверяет граждан, связанных с подсанкционными россиянами

Роман Абрамович (Фото: EPA)

Департамент миграции Литвы ведет проверку граждан, подозреваемых в связях с лицами, включенными в санкционные списки Евросоюза. Такое решение вызвано разоблачением того, что двое детей российского миллиардера Романа Абрамовича имеют литовские паспорта и, возможно, помогли отцу обойти международные санкции. Об этом сообщило издание LRT.

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Глава Департамента миграции страны Эвелина Гудзинскайте сообщила, что не может назвать общее количество таких людей в Литве, ведь расследование еще продолжается. По ее словам, проверку, которая касается тысяч человек, планируют завершить в январе.

"Мы тестируем автоматизированные решения. Мы не можем проводить расследование случаев, а просто сузили рамки расследования - проверяем те данные, которые есть в наших реестрах. Если мы по данным наших реестров определим, что какие-то связи есть, то мы эти связи проверим", - пояснила она.

Также по данным литовского Министерства внутренних дел, как только Департамент миграции определит, сколько родственников лиц, попавших под санкции ЕС, имеют литовское гражданство, перед другими ведомствами будет поставлена задача оценить, не участвуют ли они в схемах обхода санкций.

В министерстве добавили, что сейчас дорабатывают поправки к закону, которые предусматривают возможность лишения гражданства, приобретенного не только, как исключение, но и по происхождению.

В частности МВД обратилось в Департамент госбезопасности с просьбой проверить 800 иностранцев, которым в порядке исключения было предоставлено литовское гражданство.

Газета The Guardian выяснила, что в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину, Абрамович переписал активы и другое имущество на своих семерых детей. Вскоре он попал под санкции Великобритании, Евросоюза и Австралии.

Из недавнего расследования международного консорциума OCCRP и его литовского партнера Siena стало известно о том, что у детей Абрамовича – Аркадия и Анны – есть литовские паспорта.

8 декабря министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте создала комиссию по расследованию предоставления литовского гражданства детям Абрамовича в 2011–2013 годах.

В марте 2022 года ЕС признал Абрамовича "олигархом, имеющим тесные связи с Владимиром Путиным ", в частности "привилегированный доступ" к главе Кремля, что помогло ему сохранить свои активы. Абрамович также находится под санкциями Британии, Канады и Австралии.

Санкции против Абрамовича в октябре 2022 года ввела и Украина, но отсрочила их до завершения обмена пленными.

В июле 2023 года стало известно, что Абрамович оспаривает санкции Евросоюза.

11 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало один из крупнейших перечней произведений искусства. Они находятся в частной коллекции российского олигарха Абрамовича. В перечень вошли 367 произведений искусства, которые оцениваются почти в $1 млрд.

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