"Джо Байден — президент". Десантіс заявив, що Трамп "звичайно" програв вибори у 2020 році

Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс заявив, що 45 голова Білого дому Дональд Трамп "звичайно" програв вибори 2020 року. Про це він повідомив в інтерв'ю NBC News.

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За його словами, Трамп однозначно програв вибори президента у 2020 році, а нинішній голова Білого дому Джо Байден переміг у перегонах.

"Звичайно, він програв. Джо Байден — президент", — сказав Десантіс.

Він зазначив, що Трамп "не контролював свій власний уряд" у 2020 році, оскільки схвалив політику COVID-19, яка проклала шлях до голосування поштою — демократи використовували бюлетені для голосування поштою набагато частіше, ніж республіканці, що підвищило їхню явку.

"Дональд Трамп допоміг створити усі ці обставини", — резюмував політик.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

На серпень 2023 року, тобто за 15 місяців до виборів, Трамп є абсолютним фаворитом на висування від республіканців. Він стверджує, що може " залагодити війну за 24 години ", а його ультраправе партійне MAGA-крило категорично проти продовження підтримки офіційного Києва.

4 серпня повідомлялося, що, на думку високопосадовців США та Європи, Путін має намір затягнути повномасштабне вторгнення в Україну до кінця 2024 року в надії, що можливе повернення до влади Трампа перекриє потік американської допомоги Україні.

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