"Джо Байден — президент". Десантіс заявив, що Трамп "звичайно" програв вибори у 2020 році
Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс заявив, що 45 голова Білого дому Дональд Трамп "звичайно" програв вибори 2020 року. Про це він повідомив в інтерв'ю NBC News.
За його словами, Трамп однозначно програв вибори президента у 2020 році, а нинішній голова Білого дому Джо Байден переміг у перегонах.
"Звичайно, він програв. Джо Байден — президент", — сказав Десантіс.
Він зазначив, що Трамп "не контролював свій власний уряд" у 2020 році, оскільки схвалив політику COVID-19, яка проклала шлях до голосування поштою — демократи використовували бюлетені для голосування поштою набагато частіше, ніж республіканці, що підвищило їхню явку.
"Дональд Трамп допоміг створити усі ці обставини", — резюмував політик.
- 4 серпня повідомлялося, що, на думку високопосадовців США та Європи, Путін має намір затягнути повномасштабне вторгнення в Україну до кінця 2024 року в надії, що можливе повернення до влади Трампа перекриє потік американської допомоги Україні.
- Десантіс хоче припинення вогню в Україні. Лякає "подобою Вердена" та патовою ситуацією.
- Десантіса знову запитали про війну в Україні. Він сказав: "Хочу бачити "врегулювання" до 2025 року".
Читайте також: Розбір | "Майже зрадник". Як нові звинувачення можуть збити Трампа з президентських перегонів
Коментарі