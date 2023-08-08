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"Джо Байден — президент". Десантис заявил, что Трамп "конечно" проиграл выборы в 2020 году

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 11:22
Рон Десантис (Фото: EPA)

Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что 45 глава Белого дома Дональд Трамп "конечно" проиграл выборы 2020 года. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

По его словам, Трамп однозначно проиграл выборы президента в 2020 году, а нынешний глава Белого дома Джо Байден победил в гонке. 

"Конечно, он проиграл. Джо Байден — президент", — сказал Десантис. 

Он отметил, что Трамп "не контролировал свое собственное правительство" в 2020 году, так как одобрил политику COVID-19, которая проложила путь к голосованию по почте — демократы использовали бюллетени для голосования по почте гораздо чаще, чем республиканцы, что повысило их явку.

"Дональд Трамп помог создать все эти обстоятельства", — резюмировал политик.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне: сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

На август 2023 года, то есть за 15 месяцев до выборов, Трамп является абсолютным фаворитом на выдвижение от республиканцев. Он утверждает, что может "уладить войну за 24 часа", а его ультраправое партийное MAGA-крыло категорически против продолжения поддержки официального Киева.
  • 4 августа сообщалось, что, по мнению высокопоставленных официальных лиц США и Европы, Путин намерен затянуть полномасштабное вторжение в Украину до конца 2024 года в надежде, что возможное возвращение к власти Трампа перекроет поток американской помощи Украине.

Читайте также: Разбор | "Почти предатель". Как новые обвинения могут сбить Трампа с президентской гонки

Дмитрий Гриниченко
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