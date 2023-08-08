"Джо Байден — президент". Десантис заявил, что Трамп "конечно" проиграл выборы в 2020 году

Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что 45 глава Белого дома Дональд Трамп "конечно" проиграл выборы 2020 года. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

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По его словам, Трамп однозначно проиграл выборы президента в 2020 году, а нынешний глава Белого дома Джо Байден победил в гонке.

"Конечно, он проиграл. Джо Байден — президент", — сказал Десантис.

Он отметил, что Трамп "не контролировал свое собственное правительство" в 2020 году, так как одобрил политику COVID-19, которая проложила путь к голосованию по почте — демократы использовали бюллетени для голосования по почте гораздо чаще, чем республиканцы, что повысило их явку.

"Дональд Трамп помог создать все эти обстоятельства", — резюмировал политик.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне: сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

На август 2023 года, то есть за 15 месяцев до выборов, Трамп является абсолютным фаворитом на выдвижение от республиканцев. Он утверждает, что может " уладить войну за 24 часа ", а его ультраправое партийное MAGA-крыло категорически против продолжения поддержки официального Киева.

4 августа сообщалось, что, по мнению высокопоставленных официальных лиц США и Европы, Путин намерен затянуть полномасштабное вторжение в Украину до конца 2024 года в надежде, что возможное возвращение к власти Трампа перекроет поток американской помощи Украине.

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