"Джо Байден — президент". Десантис заявил, что Трамп "конечно" проиграл выборы в 2020 году
Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что 45 глава Белого дома Дональд Трамп "конечно" проиграл выборы 2020 года. Об этом он сообщил в интервью NBC News.
По его словам, Трамп однозначно проиграл выборы президента в 2020 году, а нынешний глава Белого дома Джо Байден победил в гонке.
"Конечно, он проиграл. Джо Байден — президент", — сказал Десантис.
Он отметил, что Трамп "не контролировал свое собственное правительство" в 2020 году, так как одобрил политику COVID-19, которая проложила путь к голосованию по почте — демократы использовали бюллетени для голосования по почте гораздо чаще, чем республиканцы, что повысило их явку.
"Дональд Трамп помог создать все эти обстоятельства", — резюмировал политик.
- 4 августа сообщалось, что, по мнению высокопоставленных официальных лиц США и Европы, Путин намерен затянуть полномасштабное вторжение в Украину до конца 2024 года в надежде, что возможное возвращение к власти Трампа перекроет поток американской помощи Украине.
- Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией.
- Десантиса снова спросили об Украине. Он сказал: "Хочу видеть "урегулирование" до 2025 года".
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