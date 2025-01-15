Для українців за кордоном запрацюють "осередки єдності" – Зеленський

"Такі "осередки єдності" будуть і в Польщі, будуть в Німеччині і в інших країнах, де є наші люди", – сказав президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві анонсував створення "осередків єдності" для українців за кордоном.

"Ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном – unity hubs. Такі "осередки єдності" будуть і в Польщі, будуть в Німеччині і в інших країнах, де є наші люди", – сказав він.

Зеленський не уточнив, яку функцію виконуватимуть ці "осередки". Водночас глава держави зазначив, що обговорив з Дудою підтримку українців, які живуть у Польщі, і важливість збереження зв’язків між українською громадою та державою.