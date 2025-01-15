Для українців за кордоном запрацюють "осередки єдності" – Зеленський
Президент Володимир Зеленський на пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві анонсував створення "осередків єдності" для українців за кордоном.
"Ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном – unity hubs. Такі "осередки єдності" будуть і в Польщі, будуть в Німеччині і в інших країнах, де є наші люди", – сказав він.
Зеленський не уточнив, яку функцію виконуватимуть ці "осередки". Водночас глава держави зазначив, що обговорив з Дудою підтримку українців, які живуть у Польщі, і важливість збереження зв’язків між українською громадою та державою.
- 20 серпня 2024 року Зеленський анонсував створення інституції, яка об'єднуватиме громадян країни за кордоном та сприятиме протидії російським наративам.
- Згодом Зеленський заявив, що Міністерство єдності планують створити для того, щоб сприяти поверненню українців на батьківщину.
- 3 грудня Верховна Рада призначила Чернишова міністром національної єдності. Згодом Шмигаль уточнив, що уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності.