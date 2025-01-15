Для украинцев за границей заработают "центры единства" – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве анонсировал создание "центров единства" для украинцев за границей.

"Мы начинаем работу центров поддержки украинцев за границей – unity hubs. Такие "центры единства" будут и в Польше, будут в Германии и в других странах, где есть наши люди", – сказал он.

Зеленский не уточнил, какую функцию будут выполнять эти "центры". В то же время глава государства отметил, что обсудил с Дудой поддержку украинцев, живущих в Польше, и важность сохранения связей между украинской общиной и государством.

  • 20 августа 2024 года Зеленский анонсировал создание института, который будет объединять граждан страны за границей и будет способствовать противодействию российским нарративам.
  • Впоследствии Зеленский заявил, что Министерство единства планируется создать для того, чтобы способствовать возвращению украинцев на родину.
  • 3 декабря Верховная Рада назначила Чернышева министром национального единства. Впоследствии Шмыгаль уточнил, что правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства.
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