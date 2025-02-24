До Києва з'їжджаються іноземні високопосадовці у третю річницю великої війни – відео

До української столиці зокрема вже доїхали Джастін Трюдо і Урсула фон дер Ляєн

Андрій Сибіга та Гітанас Науседа (Фото: Х / Gitanas Nauseda)

У треті роковини повномасштабного російського вторгнення до України прибули високопосадовці з різних країн. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та "багато інших іноземних гостей, друзів України".

Також до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа.

"Минуло рівно три роки від початку жорстокого повномасштабного військового вторгнення Росії. Україна та її народ пережили незліченні труднощі, але залишаються гордими та незламними. Я радий і пишаюся тим, що Литва всіляко підтримувала Україну всі ці роки. Ми будемо це робити й надалі", – запевнив він.

Президент Латвії Едгар Рінкевичс також у Києві. Він заявив про плани обговорити поточні питання та подальші дії.

Фото: Х, edgarsrinkevics