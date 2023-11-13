До ЗСУ набиратимуть за фахом. Міноборони розпочало проєкт рекрутингу
Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба міністерства.
"Відповідний договір підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно", – йдеться у повідомленні.
Як зазначила Калмикова, проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним.
"Невдовзі в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", – наголосила вона.
Грезєв зауважив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ.
"Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", – сказав він.
- 1 листопада 2023 року головнокомандувач ЗСУ Залужний написав у колонці для The Economist, що в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від служби, але держава намагається це виправити.
- 5 листопада Міноборони затвердило концепцію військової кадрової політики до 2028 року, яка передбачає відмову від призову.
- Того ж дня Калмикова заявила, що в рамках рекрутингу наразі розглядаються інструменти, які дозволять українцям ставати на військовий облік, визначати, як e кожному конкретному випадку здібності й досвід людини найкращим чином допоможуть реалізувати потенціал під час служби.
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