RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

До ЗСУ набиратимуть за фахом. Міноборони розпочало проєкт рекрутингу

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 20:02
До ЗСУ набиратимуть за фахом. Міноборони розпочало проєкт рекрутингу - Фото
Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба міністерства. 

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Відповідний договір підписали заступниця  міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно", – йдеться у повідомленні.

Як зазначила Калмикова, проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним.

"Невдовзі в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", – наголосила вона.

Грезєв зауважив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ.

"Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", – сказав він.

  • 1 листопада 2023 року головнокомандувач ЗСУ Залужний написав у колонці для The Economist, що в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від служби, але держава намагається це виправити.
  • 5 листопада Міноборони затвердило концепцію військової кадрової політики до 2028 року, яка передбачає відмову від призову.
  • Того ж дня Калмикова заявила, що в рамках рекрутингу наразі розглядаються інструменти, які дозволять українцям ставати на військовий облік, визначати, як e кожному конкретному випадку здібності й досвід людини найкращим чином допоможуть реалізувати потенціал під час служби.

Читайте також: Нове закупівельне агентство Міноборони: Однією з перших закупівель будуть турнікети

Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназсуроботаміністерство оборони
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 