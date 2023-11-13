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В ВСУ будут набирать по специальности. Минобороны начало проект рекрутинга

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 20:02
В ВСУ будут набирать по специальности. Минобороны начало проект рекрутинга - Фото
Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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"Соответствующий договор подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно", – говорится в сообщении.

Как отметила Калмыкова, проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным.

"Вскоре в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями", – подчеркнула она.

Грезев отметил, что компания Lobby X имеет большой опыт поиска кадров для ВСУ.

"Армии нужны люди разных профессий – от гранатометчиков и минометчиков до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать ту работу, которую мы проводили", – сказал он.

  • 1 ноября 2023 года главнокомандующий ВСУ Залужный написал в колонке для The Economist, что в украинском законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от службы, но государство пытается это исправить.
  • 5 ноября Минобороны утвердило концепцию военной кадровой политики до 2028 года, предусматривающую отказ от призыва.
  • В тот же день Калмыкова заявила, что в рамках рекрутинга рассматриваются инструменты, которые позволят украинцам становиться на военный учет, определять, как в каждом конкретном случае способности и опыт человека наилучшим образом помогут реализовать потенциал во время службы.

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Ульяна Кричковская
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ВСУвойнаработаминистерство обороны

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