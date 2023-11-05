Поки війна, призов нікуди не дінеться. У Міноборони роз’яснили нову концепцію до 2028 року

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, що передбачає затверджена відомством концепція військової кадрової політики до 2028 року. В ефірі телемарафону вона наголосила, що документ створювався зі "сподіванням", що протягом цих п’яти років війна закінчиться, але й з урахуванням нинішніх реалій збройної агресії РФ, що триває.

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Калмикова зазначила, що концепція є рамковим документом, який описує бачення того, як буде розвиватись система роботи з особовим складом.

"Вона дійсно написана на період до 2028 року з урахуванням того, що ми сподіваємось, що в нас буде за цей період і завершення війни, і демобілізація, і буде вже умовно мирний час. Але цей документ про те, що захист країни відбувається сьогодні і відбуватиметься завтра", – сказала Калмикова.

Вона наголосила, що зокрема передбачена концепцією система рекрутингу необхідна як інструмент залучення людей до захисту України.

За її словами, в рамках рекрутингу наразі розглядаються інструменти, які дозволять українцям ставати на військовий облік, визначати, як в кожному конкретному випадку здібності і досвід людини найкращим чином допоможуть реалізувати потенціал під час служби.

Калмикова зазначила, що вишкіл не замінить призов: "Вишкіл – це не заміна призову. Це про готовність кожного українця мати можливість захистити себе, своїх близьких і свою країну. Тобто це умова, з якою ми як нація живемо і маємо до цього йти".

На уточнювальне питання журналіста, чи нікуди не зникне призов (в рамках мобілізації. – ред.) під час війни, Калмикова відповіла ствердно: "Абсолютно. В нас триває війна, ми захищаємось".

Заступниця міністра оборони зазначила, що затверджена концепція передбачає створення дорожньої карти – нею вже будуть визначені терміни перегляду політики кар’єрного зростання, а також психологічного, медичного і соціального супроводу військових під час служби.

"І це те, над чим команда міністерства працює зараз разом із фахівцями зі Збройних Сил України. Тому що ми маємо розглянути всі можливості, всі альтернативні варіанти та колегіально обрати ті варіанти, які будуть оптимальними для України сьогодні і завтра", – додала Калмикова.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

В Україні планують запровадити систему "смартмобілізації" — пілотний проєкт мають запустити через місяць-два.

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