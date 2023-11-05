Пока война, призыв никуда не денется. В Минобороны разъяснили новую концепцию до 2028 года

Замминистра обороны Наталья Калмыкова рассказала, что предполагает утвержденная ведомством концепция военной кадровой политики до 2028 года. В эфире телемарафона она подчеркнула, что документ создавался с "надеждой", что за эти пять лет война закончится, но и с учетом нынешних реалий продолжающейся вооруженной агрессии РФ.

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Калмыкова отметила, что концепция является рамочным документом, описывающим видение того, как будет развиваться система работы с личным составом.

"Она действительно написана на период до 2028 года с учетом того, что мы надеемся, что у нас будет за этот период и окончание войны, и демобилизация, и будет уже условно мирное время. Но этот документ о том, что защита страны происходит сегодня и будет происходить завтра", – сказала Калмыкова.

Она подчеркнула, что, в частности, предусмотренная концепцией система рекрутинга необходима как инструмент привлечения людей к защите Украины.

По ее словам, в рамках рекрутинга рассматриваются инструменты, которые позволят украинцам становиться на военный учет, определять, как в каждом конкретном случае способности и опыт человека наилучшим образом помогут реализовать потенциал во время службы.

Калмыкова отметила, что военная подготовка не заменит призыв: "Подготовка – это не замена призыва. Это о готовности каждого украинца иметь возможность защитить себя, своих близких и свою страну. То есть это условие, с которым мы как нация живем и должны к этому идти".

На уточняющий вопрос журналиста, никуда ли не денется призыв (в рамках мобилизации. – ред.) во время войны, Калмыкова ответила утвердительно: "Абсолютно. У нас продолжается война, мы защищаемся".

Замминистра обороны отметила, что утвержденная концепция предусматривает создание дорожной карты – ею уже будут определены сроки пересмотра политики карьерного роста, а также психологического, медицинского и социального сопровождения военных во время службы.

"И это то, над чем команда министерства работает сейчас вместе со специалистами из Вооруженных Сил Украины. Потому что мы должны рассмотреть все возможности, все альтернативные варианты и коллегиально выбрать те варианты, которые будут оптимальными для Украины сегодня и завтра", – добавила Калмыкова.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

В Украине планируют внедрить систему "смарт-мобилизации" – пилотный проект должны запустить через месяц-два.

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