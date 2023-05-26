Донбас. Росіяни атакували Нью-Йорк авіабомбою ФАБ-250 – фото

Окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецької області. Поранень зазнала одна людина, повідомляє глава обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Зазначається, що внаслідок удару РФ були пошкоджені три багатоповерхівки, ясла, амбулаторія, кінозал і спортзал.

"Це — черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий воєнний злочин росіян на Донеччині", – йдеться у повідомленні.

6 травня 2023 року окупанти вдарили керованими авіабомбами по Сумські області, було пошкоджено 44 житлові будинки

22 травня ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-24, який намагався атакувати Нью-Йорк.

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