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Донбас. Росіяни атакували Нью-Йорк авіабомбою ФАБ-250 – фото

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 16:41
Донбас. Росіяни атакували Нью-Йорк авіабомбою ФАБ-250 – фото - Фото
Фото: Telegram Павло Кириленко

Окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецької області. Поранень зазнала одна людина, повідомляє глава обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Зазначається, що внаслідок удару РФ були пошкоджені три багатоповерхівки, ясла, амбулаторія, кінозал і спортзал.

"Це — черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий воєнний злочин росіян на Донеччині", – йдеться у повідомленні.

  • 6 травня 2023 року окупанти вдарили керованими авіабомбами по Сумські області, було пошкоджено 44 житлові будинки
  • 22 травня ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-24, який намагався атакувати Нью-Йорк.

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Артем Джеріпа
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війнаДонбасвійськові злочининью-йоркфаб-250
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