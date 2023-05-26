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Донбасс. Россияне атаковали Нью-Йорк авиабомбой ФАБ-250 – фото

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26.05.2023, 16:41
Донбасс. Россияне атаковали Нью-Йорк авиабомбой ФАБ-250 – фото - Фото
Фото: Telegram Павел Кириленко

Оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецкой области. Ранения получил один человек, сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Отмечается, что в результате удара РФ были повреждены три многоэтажки, ясли, амбулатория, кинозал и спортзал.

"Это – очередной целенаправленный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян в Донецкой области", – говорится в сообщении.

  • 6 мая 2023 года оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Сумской области, были повреждены 44 жилых дома.
  • 22 мая ВСУ сбили российский вертолет Ми-24, пытавшийся атаковать Нью-Йорк.

Читайте также: Российская 500-кг авиабомба прилетела, но не разорвалась. Спасатели ее ликвидировали – видео

Артём Джерипа
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