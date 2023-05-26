Донбасс. Россияне атаковали Нью-Йорк авиабомбой ФАБ-250 – фото

Оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецкой области. Ранения получил один человек, сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что в результате удара РФ были повреждены три многоэтажки, ясли, амбулатория, кинозал и спортзал.

"Это – очередной целенаправленный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян в Донецкой области", – говорится в сообщении.

6 мая 2023 года оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Сумской области, были повреждены 44 жилых дома.

22 мая ВСУ сбили российский вертолет Ми-24, пытавшийся атаковать Нью-Йорк.

Читайте также: Российская 500-кг авиабомба прилетела, но не разорвалась. Спасатели ее ликвидировали – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.