ДРГ росіян нібито "прорвали" кордон у Сумській області. В ОВА спростували

В ОВА закликали вірити лише перевіреній інформації з правдивих джерел

Сумська область (Фото: 0542.ua)

За офіційними даними Сил оборони, інформація про прорив державного кордону російськими військами у Сумській області не відповідає дійсності. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

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Йдеться про нібито перетин російської армією кордону поблизу населених пунктів Журавка та Проходи. Така інформація 12 січня з'явилася у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Наразі ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили безпеки та оборони тримають кордон і готові дати відсіч ворогу", – йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що протягом останнього місяця, як і раніше, фіксуються спроби диверсійно-розвідувальних груп ворога проникнути на територію Сумської області. Але всі ДРГ знищуються військовими, підкреслили у військовій адміністрації.

Влада закликає усіх дотримуватись інформаційної гігієни, перевіряти інформацію та довіряти офіційним джерелам інформації, таким як Міноборони, Генштаб або Сумська ОВА.

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