ДРГ россиян якобы "прорвали" границу в Сумской области. В ОВА опровергли

В ОВА призвали верить только проверенной информации из достоверных источников

Сумская область (Фото: 0542.ua)

По официальным данным Сил обороны, информация о прорыве государственной границы российскими войсками в Сумской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Речь идет о якобы пересечении российской армией границы вблизи населенных пунктов Журавка и Проходы. Такая информация 12 января появилась в отчете американского Института по изучению войны (ISW).

"Сейчас ситуация на границе остается сложной, но стабильной. Силы безопасности и обороны держат границу и готовы дать отпор врагу", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что в течение последнего месяца по-прежнему фиксируются попытки диверсионно-разведывательных групп врага проникнуть на территорию Сумской области. Но все ДРГ уничтожаются военными, подчеркнули в военной администрации.

Власти призывают всех соблюдать информационную гигиену, проверять информацию и доверять официальным источникам информации, таким как Минобороны, Генштаб или Сумская ОВА.

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