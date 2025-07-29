Дрони атакували Ростовську область: палає вантажний потяг, пошкоджено електропідстанцію – відео

Глава Сальського району заявив про "влучання у дві цистерни та локомотив"

Сальськ (Фото: Wikipedia)

У ніч проти 29 липня невідомі безпілотники атакували Ростовську область, під ударом опинилася залізнична інфраструктура держави-агресорки. Про це повідомили губернатор Ростовської області Юрій Слюсар та пропагандистські ресурси окупантів.

Глава російського регіону заявив, що протиповітряна оборона нібито відбивала атаку БпЛА у Кам'янську-Шахтинському, Сальську, Волгодонську, Боківському та Тарасівському районах.

За його словами, у кам'янському мікрорайоні Заводський через падіння БпЛА спалахнула суха трава в полі. У Сальську на вулиці Соціалістична у приватному будинку нібито пошкоджено дах та вибито скло.

Загоряння сталося на залізничній станції, пасажирський поїзд відведений на безпечну відстань. Попередньо загиблих та поранених серед людей немає, уточнив Слюсар.

В Орловському районі через атаку БпЛА пошкоджено електропідстанцію. За попередньою інформацією, люди не постраждали, уточнив губернатор.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Російський пропагандистський ресурс ASTRA повідомив, що на залізничній станції в Сальську почалася пожежа. Telegram-канал Supernova+ уточнив, що палає вантажний потяг і опублікував відповідне відео.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Російська залізниця підтвердила, що горить вантажний потяг. Для ліквідації пожежі спрямовано пожежний потяг. Рух через станцію "Сальськ" зупинено. Стверджується про порушення роботи контактної мережі.

Згодом глава Сальського району Ростовської області Володимир Березовський повідомив про "влучання у дві цистерни та локомотив" під час атаки безпілотників.

Фото: ASTRA