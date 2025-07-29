Дроны атаковали Ростовскую область: горит грузовой поезд, повреждена подстанция – видео

Глава Сальского района заявил о "попадании в две цистерны и локомотив"

Сальск (Фото: Wikipedia)

В ночь на 29 июля неизвестные беспилотники атаковали Ростовскую область, под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура государства-агрессора. Об этом сообщили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и пропагандистские ресурсы оккупантов.

Глава российского региона заявил, что противовоздушная оборона якобы отражала атаку БпЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

По его словам, в каменском микрорайоне Заводской из-за падения БпЛА вспыхнула сухая трава в поле. В Сальске на улице Социалистическая в частном доме якобы повреждена крыша и выбиты стекла.

Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно погибших и раненых среди людей нет, уточнил Слюсарь.

В Орловском районе из-за атаки БпЛА повреждена электроподстанция. По предварительной информации, люди не пострадали, уточнил губернатор.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Российский пропагандистский ресурс ASTRA сообщил, что на железнодорожной станции в Сальске начался пожар. Telegram-канал Supernova+ уточнил, что пылает грузовой поезд и опубликовал соответствующее видео.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Российская железная дорога подтвердила, что загорелся грузовой поезд. Для ликвидации пожара направлен пожарный поезд. Движение через станцию "Сальск" остановлено. Утверждается о нарушении работы контактной сети.

Впоследствии глава Сальского района Ростовской области Владимир Березовский сообщил о "попадании в две цистерны и локомотив" во время атаки беспилотников.

Фото: АСТРА