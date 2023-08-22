Дуда: Росія перекидає тактичну ядерну зброю до Білорусі, ми бачимо цей процес

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія перебуває у процесі перекидання деякої кількості ядерної зброї малої дальності на територію Білорусі. Про це він сказав на пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу ді Соузою, повідомляє Associated Press.

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Дуда заявив, що цей крок змінить архітектуру безпеки регіону та всього НАТО.

"Я розповідав президенту [Соузі] про реалізацію заяв Володимира Путіна про те, що тактична ядерна зброя Росії буде перекинута на територію Білорусі. Справді, цей процес відбувається, ми це бачимо", – сказав Дуда.

25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь уже нібито почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

1 липня генерал ЗСУ Наєв заявив, що Україна поки що не фіксувала переміщень ядерної зброї в Білорусі.

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