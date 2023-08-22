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Дуда: Россия перебрасывает тактическое ядерное оружие в Беларусь, мы видим этот процесс

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 21:35
Дуда: Россия перебрасывает тактическое ядерное оружие в Беларусь, мы видим этот процесс - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия находится в процессе переброски некоторого количества ядерного оружия малой дальности на территорию Беларуси. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу ди Соузой, передает Associated Press.

 
Дуда заявил, что этот шаг изменит архитектуру безопасности региона и всего НАТО.

"Я рассказывал президенту [Соузе] о реализации заявлений Владимира Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет переброшено на территорию Беларуси. Действительно, этот процесс происходит, мы это видим", – сказал Дуда.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.
  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже якобы начала получать первое тактическое ядерное оружие из России. 
  • 1 июля генерал ВСУ Наев заявил, что Украина пока не фиксировала перемещений ядерного оружия в Беларуси.

Читайте также: Дуда ответил, применит ли Путин ядерное оружие: Россия не прибегнет, скорее авария на АЭС

Оксана Житнюк
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польшабеларусьядерное оружиеанджей дуда
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