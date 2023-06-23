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Дуда порівняв Росію з диким звіром, який зʼїв м'ясо людини – його треба застрелити

23.06.2023, 12:22
Дуда порівняв Росію з диким звіром, який зʼїв м'ясо людини – його треба застрелити - Фото
Анджей Дуда (Скриншот відео)

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв Росію із хижаком, який скуштував м'ясо людини й вже не зупиниться. Про це польський лідер сказав, відповідаючи на запитання, як має закінчитися війна, в інтерв'ю, що транслювалося на телемарафоні.

Дуда наголосив, що Росії не можна дозволити виграти війну проти України з кількох причин.

Перша причина полягає в тому, що не можна не підтримувати народ, який захищає свою країну, свободу та незалежність. Особливо борючись проти ворога, який перевершує його в чисельності та озброєнні.

"Ми чудово знаємо, хто тут бандит, агресор і нападник, а хто жертва і хто захищається", – сказав президент Польщі.

Другою причиною, через яку не можна дозволити Росії перемогти, Дуда назвав те, що Москва не зупиниться на досягнутому й продовжить наступати.

"Вона, як дикий звір, який з'їдає людину. Якщо дикий звір пожирає людину, зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити й застрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією. Якщо Росія з'їсть Україну, навіть частково, – вона кинеться на решту України, щойно оговтається. А потім накинеться на інші країни – на Польщу, на країни Балтії, на країни колишньої сфери впливу Радянського Союзу. Можливо, Захід цього не розуміє, але ми це чудово знаємо", – сказав Дуда.

  • У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії Польща у 2022 році надала Україні допомогу на суму до $8 млрд. Це становить близько 1,5% ВВП країни.

Читайте також: Вступ України в НАТО: Дуда рішуче за, Шольц і Макрон теж, але менш категорично

Наталія Медведєва
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війнаПольщаанджей дуда
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