Дуда виступив із прощальною промовою. Нагадав, що Польща попереджала про загрозу Росії

За словами президента, за 10 років на посаді він зміг зміцнити армію Польщі та виконати передвиборчі обіцянки

Анджей Дуда (Фото: x.com/prezydentplduda)

Президент Польщі Анджей Дуда 5 серпня виступив із прощальним словом перед тим, як залишити свій пост і поступитися посадою обраному президенту Каролю Навроцькому. Відео промови опублікувала адміністрація президента, що йде.

Дуда був президентом Польщі 10 років. Серед іншого він наголосив, що "голос країни справді має значення", оскільки саме Польща попереджала про загрозу з боку Росії, залежність Європи від російських ресурсів і гібридну війну.

Одним зі своїх досягнень Дуда назвав розширення армії.

"У нас одна з найбільших армій у НАТО, понад 200 000 військовослужбовців. Зараз триває наймасштабніша модернізація збройних сил за останні десятиліття", – сказав він.

Крім цього, Дуда наголосив на важливості зміцнення трансатлантичних відносин і збільшення витрат на оборону в країнах НАТО.

"Польща стала сильнішою, безпечнішою, процвітає, до неї на міжнародному рівні ставляться серйозніше, і вона служить своїм громадянам краще, ніж десять років тому", – зазначив президент, що йде.

Також Дуда вважає, що виконав передвиборчі обіцянки, дані у 2015 році й у внутрішній політиці. Зокрема, було запроваджено програми "500+" і "800+", знижено пенсійний вік і підвищено заробітну плату. Це торкнулося як великих, так і невеликих польських міст.

Наступнику Дуда побажав успіхів і "блискучого виконання своєї місії".

"Нас об'єднують спільні цінності та погляди, а також повага до спадщини президента Леха Качинського", – резюмував він.

6 серпня о 10:00 відбудеться церемонія приведення до присяги нового президента Навроцького. Буде присутня, зокрема, делегація зі США у складі семи осіб.

🇵🇱 Orędzie Prezydenta Andrzeja Dudy w przeddzień zakończenia prezydenckiej misji. pic.twitter.com/yPDLIrtnmk - Kancelaria Prezydenta (@prezydentplduda) 5 серпня 2025 року