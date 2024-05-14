Дипломат Огризко: Мета ротацій у Кремлі – отримувати зброю, яка не доходить через корупцію

Володимир Огризко заявив LIGA.net, що російська корумпованість допомогла Україні на перших етапах війни, але Бєлоусов може її зменшити

Володимир Огризко (Фото: Facebook)

Кремль проводить кадрові перестановки з метою отримати більше зброї, яка призначена для її армії, але не доходить туди через корупцію. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив міністр закордонних справ у 2007-2009 роках Володимир Огризко.

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За його словами, ротації вищого керівництва РФ для України нічого не змінять, оскільки у Росії "царює" тільки диктатор Володимир Путін.

Водночас дипломат вважає, що майбутній міністр оборони країни-агресора Андрій Бєлоусов міг би дещо зменшити прояви корупції у відомстві. Огризко додав, що російська корумпованість допомогла Україні на перших етапах війни.

"Може, хабарництва стане менше, і російська армія буде отримувати більше з того, що їй призначене. Але це принципово не вплине на розвиток подій. Лише належна допомога Україні від партнерів зброєю і фінансами та стійкість ЗСУ можуть нас врятувати", – сказав Огризко.

12 травня Путін подав кандидатуру Бєлоусова, який обіймав посаду першого віцепрем'єра. Своєю чергою кремлівський диктатор вирішив зробити Шойгу секретарем Ради безпеки РФ (цю посаду до нього обіймав Микола Патрушев, якого звільнили "у зв'язку з переходом на іншу роботу". – Ред.).

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його майбутній російський "колега" є черговою маріонеткою Путіна.

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