Дипломат Огрызко: Цель ротаций в Кремле – получать оружие, не доходящее из-за коррупции

Владимир Огрызко заявил LIGA.net, что российская коррумпированность помогла Украине на первых этапах войны, но Белоусов может ее снизить

Владимир Огрызко (Фото: Facebook)

Кремль проводит кадровые перестановки с целью получить больше оружия, которое предназначено его армии, но не доходит туда из-за коррупции. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал министр иностранных дел в 2007-2009 годах Владимир Огрызко.

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По его словам, ротации высшего руководства РФ для Украины ничего не изменят, поскольку в России "царствует" только диктатор Владимир Путин.

В то же время, дипломат считает, что будущий министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов мог бы несколько уменьшить проявления коррупции в ведомстве. Огрызко добавил, что российская коррумпированность помогла Украине на первых этапах войны.

"Может взяточничества станет меньше, и российская армия будет получать больше из того, что ей назначено. Но это принципиально не повлияет на развитие событий. Только надлежащая помощь Украине от партнеров оружием и финансами и устойчивость ВСУ могут нас спасти", — сказал Огрызко.

12 мая Путин подал кандидатуру Белоусова, занимавшего должность первого вице-премьера. В свою очередь кремлевский диктатор решил сделать Шойгу секретарем Совета безопасности РФ (эту должность к нему занимал Николай Патрушев, которого уволили "в связи с переходом на другую работу". – Ред.).

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его будущий российский "коллега" является очередной марионеткой Путина.

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