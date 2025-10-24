Джерела у Генштабі заявили, що фронтом на Донбасі керує безпосередньо Сирський

Угруповання "Схід" очолює генерал Братішко, однак, як заявили співрозмовники LIGA.net, фактично бойовими діями там керує головком

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

Бойовими діями на сході України фактично керує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, заявили для тексту LIGA.net двоє співрозмовників у Генеральному штабі ЗСУ.

У межах переходу на корпусну систему у війську було ліквідовано оперативно-стратегічні та оперативно-тактичні угруповання, а натомість запроваджено п'ять угруповань військ (сил). За Донбас відповідатиме угруповання "Схід", у зоні відповідальності якого практично вся Донецька область, неокуповані території Луганської області й частково – Дніпропетровська.

Угруповання "Схід" очолює бригадний генерал Дмитро Братішко.

Однак, як заявили LIGA.net двоє співрозмовників у Генштабі, бойовими діями там керує безпосередньо головком Сирський.

