Джерела у Генштабі заявили, що фронтом на Донбасі керує безпосередньо Сирський
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Бойовими діями на сході України фактично керує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, заявили для тексту LIGA.net двоє співрозмовників у Генеральному штабі ЗСУ.
У межах переходу на корпусну систему у війську було ліквідовано оперативно-стратегічні та оперативно-тактичні угруповання, а натомість запроваджено п'ять угруповань військ (сил). За Донбас відповідатиме угруповання "Схід", у зоні відповідальності якого практично вся Донецька область, неокуповані території Луганської області й частково – Дніпропетровська.
Угруповання "Схід" очолює бригадний генерал Дмитро Братішко.
Однак, як заявили LIGA.net двоє співрозмовників у Генштабі, бойовими діями там керує безпосередньо головком Сирський.
- Тим часом співрозмовник LIGA.net у командуванні заявив, що новостворене Угруповання об'єднаних сил, яке очолив генерал-майор Драпатий, отримало найбільший склад військ з-поміж інших з'єднань.
- Як випливає зі слів співрозмовників LIGA.net у Силах оборони, переведення Драпатого на посаду командувача новоствореного УОС може бути пов'язане як з політичними причинами, так і з військовою доцільністю.
