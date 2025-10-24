Источники в Генштабе заявили, что фронтом на Донбассе руководит непосредственно Сырский
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Боевыми действиями на востоке Украины фактически руководит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, заявили для текста LIGA.net двое собеседников в Генеральном штабе ВСУ.
В рамках перехода на корпусную систему в войске были ликвидированы оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки, а взамен введены пять группировок войск (сил). За Донбасс будет отвечать группировка "Восток", в зоне ответственности которой практически вся Донецкая область, неоккупированные территории Луганской области и частично – Днепропетровская.
Группировку "Восток" возглавляет бригадный генерал Дмитрий Братишко.
Однако, как заявили LIGA.net двое собеседников в Генштабе, боевыми действиями там руководит непосредственно главком Сырский.
- Тем временем собеседник LIGA.net в командовании заявил, что новосозданная Группировка объединенных сил, которую возглавил генерал-майор Драпатый, получила наибольший состав войск среди других соединений.
- Как следует из слов собеседников LIGA.net в Силах обороны, перевод Драпатого на должность командующего новосозданной ГОС может быть связан как с политическими причинами, так и с военной целесообразностью.
