Источники в Генштабе заявили, что фронтом на Донбассе руководит непосредственно Сырский

Группировку "Восток" возглавляет генерал Братишко, однако, как заявили собеседники LIGA.net, фактически боевыми действиями там руководит главком

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

Боевыми действиями на востоке Украины фактически руководит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, заявили для текста LIGA.net двое собеседников в Генеральном штабе ВСУ.

В рамках перехода на корпусную систему в войске были ликвидированы оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки, а взамен введены пять группировок войск (сил). За Донбасс будет отвечать группировка "Восток", в зоне ответственности которой практически вся Донецкая область, неоккупированные территории Луганской области и частично – Днепропетровская.

Группировку "Восток" возглавляет бригадный генерал Дмитрий Братишко.

Однако, как заявили LIGA.net двое собеседников в Генштабе, боевыми действиями там руководит непосредственно главком Сырский.

Читайте также Микроменеджер войны. Как Сырский формирует свою гвардию влияния в ВСУ