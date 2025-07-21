Ексглава МЗС Литви: Щоб ЄС прокинувся, має статися щось гірше, ніж війна в Україні

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA)

Російське вторгнення в Україну не змусило Європейський Союз використати всі можливості для зміцнення оборони. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив колишній міністр закордонних справ Литви (2020–2024) Габріелюс Ландсбергіс.

Дипломат заявив, що блоку досі бракує політичної волі інвестувати у розробку новітньої зброї, зокрема систем протиповітряної оборони великої дальності.

"Щоб ЄС прокинувся, має статися щось гірше, ніж війна в Україні. Європейці думають, що в них все окей, бо це не в їхній Європі, а десь за кордоном. Це не в Німеччині, не у Франції війна. Навіть не в Польщі чи Литві", – заявив він.

Ландсбергіс зазначив, що країни Балтії, зокрема Литва, у захисті від російської агресії розраховують на союзників по НАТО, але необхідно враховувати й інші сценарії.

"Намагаюся спонукати литовців уявити сценарій гібридного вторгнення – заходять російські мілітарні сили, роблять "народну республіку". Чи це підпадає під п'яту статтю НАТО? Ми не знаємо. Чи прийдуть союзники? Хтозна", – сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що, на відміну від України, яка має велику територію, Литву можна проїхати "за три години".

"Якщо нам доведеться чекати два тижні союзників, можемо втратити країну. Потім отримаємо одну велику Бучу після звільнення", – заявив він.

Дипломат вважає, що необхідний для оборони досвід потрібно здобувати вже сьогодні.