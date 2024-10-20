Ексглава ЦРУ про Путіна: Я не думав, що за свої 50 років служби побачу тирана, як Гітлер
Колишній глава ЦРУ і ексочільник Пентагону Леон Панетта прирівняв російського диктатора Володимира Путіна з Адольфом Гітлером і акцентував на важливості протидії з боку демократій світу. Про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net.
"Я не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США, колись побачу іншого тирана, такого як Гітлер, який нападе на суверенну демократію в Європі. Але Путін це зробив. Для демократій було важливо об'єднатися і дати зрозуміти йому, що не може цього робити без того, щоб не зіткнутися з наслідками від Америки", – сказав він.
Він наголосив, що радий тому, що демократії діють – запровадили санкції, дають Києву зброю, проводять навчання, зміцнили та розширили НАТО.
"Демократичні країни не можуть дозволити тирану жорстоко вдертися в іншу країну лише через те, що не вірить, що український народ має право керувати собою. Це єдина причина, чому Путін напав", – додав він.
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