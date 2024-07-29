Туреччина порівняла Нетаньягу з Гітлером після того, як Ердогана порівняли з Хусейном
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Турецьке Міністерство закордонних справ відреагувало на слова глави МЗС Ізраїлю Ісраеля Каца та порівняло прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу із лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Про це йдеться у дописі в соцмережі Х. 

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Очільник МЗС Ізраїлю Кац порівняв президента Туреччини Реджепа Ердогана з колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном у відповідь на його заяви про те, що він "увійде" в Ізраїль для підтримки палестинців. 

 У відповідь на це МЗС Туреччини заявило, що "так само, як геноцидний Гітлер зустрів свій кінець, так само і геноцидний Нетаньягу".

У відомстві заявили, що так само, як "нацисти-геноцидисти були притягнуті до відповідальності, так само будуть притягнуті до відповідальності ті, хто прагне знищити палестинців".

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