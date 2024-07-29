Туреччина порівняла Нетаньягу з Гітлером після того, як Ердогана порівняли з Хусейном

У МЗС Туреччини заявили, що Нетаньягу "зустріне свій кінець" так, як "геноцидний Гітлер"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Турецьке Міністерство закордонних справ відреагувало на слова глави МЗС Ізраїлю Ісраеля Каца та порівняло прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу із лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Про це йдеться у дописі в соцмережі Х.

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Очільник МЗС Ізраїлю Кац порівняв президента Туреччини Реджепа Ердогана з колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном у відповідь на його заяви про те, що він "увійде" в Ізраїль для підтримки палестинців.

У відповідь на це МЗС Туреччини заявило, що "так само, як геноцидний Гітлер зустрів свій кінець, так само і геноцидний Нетаньягу".

У відомстві заявили, що так само, як "нацисти-геноцидисти були притягнуті до відповідальності, так само будуть притягнуті до відповідальності ті, хто прагне знищити палестинців".

7 жовтня 2023 року із нападом ХАМАС почалася нова хвиля ізраїльсько-палестинської війни.

30 листопада Білий дім попередив турецьких чиновників, що країна підживлює насильство на двох континентах, фінансуючи терористичний ХАМАС та допомагаючи РФ ухилятися від санкцій.

1 липня 2024 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

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