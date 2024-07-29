Турция сравнила Нетаньяху с Гитлером после того, как Эрдогана сравнили с Хусейном

В МИД Турции заявили, что Нетаньяху "встретит свой конец" так, как "геноцидный Гитлер"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Турецкое Министерство иностранных дел отреагировало на слова главы МИД Израиля Исраэля Каца и сравнило премьер-министра Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом говорится в сообщении в соцсети Х.

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Глава МИД Израиля Кац сравнил президента Турции Реджепа Эрдогана с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном в ответ на его заявления о том, что он "войдет" в Израиль для поддержки палестинцев.

В ответ на это МИД Турции заявил, что "так же, как геноцидный Гитлер встретил свой конец, так же и геноцидный Нетаньяху".

В ведомстве заявили, что так же, как "нацисты-геноцидисты были привлечены к ответственности, так же будут привлечены к ответственности те, кто стремится уничтожить палестинцев".

7 октября 2023 года с нападением ХАМАС началась новая волна израильско-палестинской войны.

30 ноября Белый дом предупредил турецких чиновников, что страна подпитывает насилие на двух континентах, финансируя террористический ХАМАС и помогая РФ уклоняться от санкций.

1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна продолжит боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

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