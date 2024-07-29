Турция сравнила Нетаньяху с Гитлером после того, как Эрдогана сравнили с Хусейном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Турецкое Министерство иностранных дел отреагировало на слова главы МИД Израиля Исраэля Каца и сравнило премьер-министра Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом говорится в сообщении в соцсети Х.

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Глава МИД Израиля Кац сравнил президента Турции Реджепа Эрдогана с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном в ответ на его заявления о том, что он "войдет" в Израиль для поддержки палестинцев.

В ответ на это МИД Турции заявил, что "так же, как геноцидный Гитлер встретил свой конец, так же и геноцидный Нетаньяху".

В ведомстве заявили, что так же, как "нацисты-геноцидисты были привлечены к ответственности, так же будут привлечены к ответственности те, кто стремится уничтожить палестинцев".

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