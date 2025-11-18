Ексміністра Чернишова хочуть узяти на поруки єпископ Команський і ще дві людини
Ексвіцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова хочуть взяти на поруки три людини. Зокрема, екзарх Вселенського патріарха в Україні єпископ Михаїл Команський (в миру Михайло Аніщенко), повідомляє Інтерфакс-Україна.
За даними кореспондента LB Віталія Ткачука, єпископ на засіданні Вищого антикорупційного суду зачитав з аркуша, що "Чернишов порядний".
Другий заявник – керівник державного підприємства "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" імені В.С. Балицького Олександр Савченко. На засіданні суду він заявив, що знайомий з ексміністром 25 років і народився з ним в одному місті.
Третій охочий узяти на поруки – гендиректор Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Олександр Усенко. Однак він не з'явився в суд, бо є лікарем і нібито перебуває на роботі, тому на засіданні його клопотання не розглядатимуть.
Проте обвинувачення наголосило, що взяття на поруки не вбереже від ризиків і просить узяти Чернишова під варту з альтернативою застави в 55 млн грн.
- 11 листопада НАБУ і САП повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру про підозру у незаконному збагаченні. За даними правоохоронців, він є фігурантом справи про корупцію в енергетиці "Мідас" на псевдо Че Гевара.
- 12 листопада Українська правда повідомила, що вдруге підозрюваний Чернишов відвідав воєнну розвідку. Подробиці невідомі, а сам візит "викликає питання".
- 14 листопада НАБУ й САП вручили Чернишову клопотання про тримання його під вартою.
