Ексміністра Чернишова хочуть узяти на поруки єпископ Команський і ще дві людини

18 листопада ВАКС обирає запобіжний захід Чернишову по справі "Мідас", його просять узяти під варту з заставою в 55 млн грн

Олексій Чернишов (Фото: пресслужба Кабміну)

Ексвіцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова хочуть взяти на поруки три людини. Зокрема, екзарх Вселенського патріарха в Україні єпископ Михаїл Команський (в миру Михайло Аніщенко), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними кореспондента LB Віталія Ткачука, єпископ на засіданні Вищого антикорупційного суду зачитав з аркуша, що "Чернишов порядний".

Другий заявник – керівник державного підприємства "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" імені В.С. Балицького Олександр Савченко. На засіданні суду він заявив, що знайомий з ексміністром 25 років і народився з ним в одному місті.

Третій охочий узяти на поруки – гендиректор Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Олександр Усенко. Однак він не з'явився в суд, бо є лікарем і нібито перебуває на роботі, тому на засіданні його клопотання не розглядатимуть.

Проте обвинувачення наголосило, що взяття на поруки не вбереже від ризиків і просить узяти Чернишова під варту з альтернативою застави в 55 млн грн.