Экс-министра Чернышова хотят взять на поруки епископ Команский и еще два человека
Бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышева хотят взять на поруки три человека. В частности, экзарх Вселенского патриарха в Украине епископ Михаил Команский (в миру Михаил Анищенко), сообщает Интерфакс-Украина.
По данным корреспондента LB Виталия Ткачука, епископ на заседании Высшего антикоррупционного суда зачитал с листочка, что "Чернышов порядочный".
Второй заявитель – руководитель государственного предприятия "Научно-исследовательский институт строительного производства" имени В.С. Балицкого Александр Савченко. На заседании суда он заявил, что знаком с экс-министром 25 лет и родился с ним в одном городе.
Третий желающий взять на поруки – гендиректор Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова Александр Усенко. Однако он не явился в суд, потому что является врачом и якобы находится на работе, поэтому на заседании его ходатайство не будут рассматривать.
Однако обвинение отметило, что взятие на поруки не убережет от рисков и просит взять Чернышова под стражу с альтернативой залога в 55 млн грн.
- 11 ноября НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру о подозрении в незаконном обогащении. По данным правоохранителей, он является фигурантом дела о коррупции в энергетике "Мидас" под псевдонимом Че Гевара.
- 12 ноября Украинская правда сообщила, что во второй раз подозреваемый Чернышов посетил военную разведку. Подробности неизвестны, а сам визит "вызывает вопросы".
- 14 ноября НАБУ и САП вручили Чернышеву ходатайство о содержании его под стражей.
Комментарии (0)