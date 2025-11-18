Экс-министра Чернышова хотят взять на поруки епископ Команский и еще два человека

18 ноября ВАКС избирает меру пресечения Чернышеву по делу "Мидас", его просят взять под стражу с залогом в 55 млн грн

Алексей Чернышов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышева хотят взять на поруки три человека. В частности, экзарх Вселенского патриарха в Украине епископ Михаил Команский (в миру Михаил Анищенко), сообщает Интерфакс-Украина.

По данным корреспондента LB Виталия Ткачука, епископ на заседании Высшего антикоррупционного суда зачитал с листочка, что "Чернышов порядочный".

Второй заявитель – руководитель государственного предприятия "Научно-исследовательский институт строительного производства" имени В.С. Балицкого Александр Савченко. На заседании суда он заявил, что знаком с экс-министром 25 лет и родился с ним в одном городе.

Третий желающий взять на поруки – гендиректор Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова Александр Усенко. Однако он не явился в суд, потому что является врачом и якобы находится на работе, поэтому на заседании его ходатайство не будут рассматривать.

Однако обвинение отметило, что взятие на поруки не убережет от рисков и просит взять Чернышова под стражу с альтернативой залога в 55 млн грн.