Экс-министра Чернышова хотят взять на поруки епископ Команский и еще два человека
Алексей Чернышов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышева хотят взять на поруки три человека. В частности, экзарх Вселенского патриарха в Украине епископ Михаил Команский (в миру Михаил Анищенко), сообщает Интерфакс-Украина.

По данным корреспондента LB Виталия Ткачука, епископ на заседании Высшего антикоррупционного суда зачитал с листочка, что "Чернышов порядочный".

Второй заявитель – руководитель государственного предприятия "Научно-исследовательский институт строительного производства" имени В.С. Балицкого Александр Савченко. На заседании суда он заявил, что знаком с экс-министром 25 лет и родился с ним в одном городе.

Третий желающий взять на поруки – гендиректор Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова Александр Усенко. Однако он не явился в суд, потому что является врачом и якобы находится на работе, поэтому на заседании его ходатайство не будут рассматривать.

Однако обвинение отметило, что взятие на поруки не убережет от рисков и просит взять Чернышова под стражу с альтернативой залога в 55 млн грн.

  • 11 ноября НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру о подозрении в незаконном обогащении. По данным правоохранителей, он является фигурантом дела о коррупции в энергетике "Мидас" под псевдонимом Че Гевара.
  • 12 ноября Украинская правда сообщила, что во второй раз подозреваемый Чернышов посетил военную разведку. Подробности неизвестны, а сам визит "вызывает вопросы".
  • 14 ноября НАБУ и САП вручили Чернышеву ходатайство о содержании его под стражей.
