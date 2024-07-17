Ексрозвідника Червінського випустили із СІЗО – фото

Роман Червінський перебував під арештом з квітня 2023 року

Роман Червінський у центрі (Фото: Facebook-акаунт Порошенка)

Вранці 17 липня ексрозвідника і колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського, який проходить як підозрюваний у справі про удар РФ по військовому аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області, випустили з-під варти. Про це повідомили лідер Європейської солідарності Петро Порошенко та адвокат Костянтин Глоба й опублікували відповідні фото.

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"Незламний та непереможний воїн. Півтора року пекла для Романа нарешті закінчилися. Радий особисто привітати його телефоном. Роман вже сьогодні побачить родину та обійме трьох своїх дітей. Це про справедливість", – написав Порошенко.

15 липня Кропивницький апеляційний суд ухвалив рішення, що Червінського випустять під заставу в понад 9 млн грн. Наступного дня Порошенко повідомив, що вніс кошти.

Фото: Facebook-акаунт Петра Порошенка

Фото: Facebook-акаунт Петра Порошенка

Фото: Facebook-акаунт Петра Порошенка

Фото: Facebook-акаунт Костянтина Глоби

ДОВІДКА. За даними СБУ, Червінський разом з іншими особами у 2022 році самовільно вирішили провести так звану спецоперацію – заволодіти російським літаком. Вони почали спілкування з ворожим пілотом, який нібито погодився перейти на бік України. СБУ і Головне управління розвідки Міноборони відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи, стверджує голова СБУ Василь Малюк. Проте захист Червінського каже, що спецслужба знала про спецоперацію. Наслідком невдалої спецоперації в СБУ вважають ракетний удар по аеродрому "Канатове" влітку 2022 року, адже ворог вів свою гру і дізнався місце розташування українських літаків, які, за наміром Червінського, мали бути залучені до зустрічі російського літака.