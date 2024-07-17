Ексрозвідника Червінського випустили із СІЗО – фото
Вранці 17 липня ексрозвідника і колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського, який проходить як підозрюваний у справі про удар РФ по військовому аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області, випустили з-під варти. Про це повідомили лідер Європейської солідарності Петро Порошенко та адвокат Костянтин Глоба й опублікували відповідні фото.
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"Незламний та непереможний воїн. Півтора року пекла для Романа нарешті закінчилися. Радий особисто привітати його телефоном. Роман вже сьогодні побачить родину та обійме трьох своїх дітей. Це про справедливість", – написав Порошенко.
15 липня Кропивницький апеляційний суд ухвалив рішення, що Червінського випустять під заставу в понад 9 млн грн. Наступного дня Порошенко повідомив, що вніс кошти.
За даними СБУ, Червінський разом з іншими особами у 2022 році самовільно вирішили провести так звану спецоперацію – заволодіти російським літаком. Вони почали спілкування з ворожим пілотом, який нібито погодився перейти на бік України.
СБУ і Головне управління розвідки Міноборони відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи, стверджує голова СБУ Василь Малюк. Проте захист Червінського каже, що спецслужба знала про спецоперацію.
Наслідком невдалої спецоперації в СБУ вважають ракетний удар по аеродрому "Канатове" влітку 2022 року, адже ворог вів свою гру і дізнався місце розташування українських літаків, які, за наміром Червінського, мали бути залучені до зустрічі російського літака.
- 23 липня 2022 року росіяни випустили 13 ракет по Кропивницькому. Тоді окупанти атакували "Канатове" та залізничний об'єкт.
- 21 квітня 2023 року Червінському оголосили про підозру за статтею про перевищення службових повноважень. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
- 24 квітня правоохоронці затримали Червінського на Тернопільщині, а наступного дня суд заарештував його.
- Наприкінці 2023-го Червінському вручили нову підозру – прокуратура заявила, що він нібито хотів видурити $100 000 у бізнесмена.