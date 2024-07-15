Удар по аеродрому "Канатове". Ексрозвідник Червінський може вийти під заставу у 9 млн грн

Захист Червінського каже, що поки немає готовності внести таку суму. Порошенко сказав, що нібито запропонував частину – скільки саме, не уточнив

Роман Червінський (Скриншот із відео)

Суд обрав новий запобіжний захід Роману Червінському – колишньому розвіднику і колишньому виконувачу обов'язків командира однієї з частин ССО, який зараз проходить як підозрюваний у справі про удар РФ по аеродрому "Канатове". Червінський може вийти під заставу у розмірі 9 млн грн, повідомили адвокат Червінського Костянтин Глоба і Суспільне.

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У Кропивницькому апеляційному суді розглянули клопотання захисників Червінського про зміну запобіжного заходу. Рішенням суду Червінського випустять під заставу 9 840 000 грн. До внесення цієї суми він буде під вартою – цей запобіжний діє до 4 серпня 2024 року.

Журналісти зазначили, що колегія суддів слухала сторони у справі вісім з половиною годин.

Якщо заставу буде внесено, Червінський повинен прибувати за викликом до суду, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, утриматись від спілкування зі свідками і потерпілими у кримінальному провадженні.

Один із адвокатів Червінського Андрій Йосипов сказав: "Якщо спитати, чи готові ми тут і зараз вносити цю суму – ні, не готові. Але це перший і дуже-дуже важливий крок – хоча б визначення суми застави".

Адвокат Глоба заявив, що 27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти на поруки Червінського.

Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко стверджує, що вирішив запропонувати Червінському внести "ту частину суми застави, якої не вистачає". Про яку суму мова – не уточнив. LIGA.net звернулась за коментарем із цього приводу до адвоката Глоби.

ДОВІДКА. За даними СБУ, Червінський разом з іншими особами у 2022-му самовільно вирішили провести так звану спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Вони почали спілкування з ворожим пілотом, який нібито погодився перейти на бік України.

За даними СБУ, Червінський разом з іншими особами у 2022-му самовільно вирішили провести так звану спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Вони почали спілкування з ворожим пілотом, який нібито погодився перейти на бік України. СБУ і Головне управління розвідки Міноборони відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи, стверджує голова СБУ Василь Малюк. Проте захист Червінського каже, що СБУ знала про спецоперацію. Наслідком невдалої спецоперації в СБУ вважають ракетний удар по аеродрому "Канатове" влітку 2022 року, адже ворог вів свою гру і дізнався місце розташування українських літаків, які, за наміром Червінського, мали бути залучені до зустрічі російського літака.

23 липня 2022 року росіяни випустили 13 ракет по Кропивницькому. Тоді окупанти атакували військовий аеродром "Канатове" та один з об'єктів Укрзалізниці.

21 квітня 2023 року Червінському оголосили про підозру за статтею про перевищення службових повноважень. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

24 квітня правоохоронці затримали Червінського на Тернопільщині, а наступного дня суд заарештував його.

Наприкінці 2023-го Червінському вручили нову підозру – прокуратура заявила, що він нібито хотів видурити $100 000 у бізнесмена.

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