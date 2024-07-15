Удар по аэродрому "Канатово". Экс-разведчик Червинский может выйти под залог в 9 млн грн

Защита Червинского говорит, что пока нет готовности внести такую сумму. Порошенко сказал, что якобы предложил часть – сколько именно, не уточнил

Роман Червинский (Скриншот по видео)

Суд избрал новую меру пресечения Роману Червинскому – бывшему разведчику и бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей ССО, который сейчас проходит как подозреваемый по делу об ударе РФ по аэродрому "Канатово". Червинский может выйти под залог в размере 9 млн грн, сообщили адвокат Червинского Константин Глоба и Суспильне.

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В Кропивницком апелляционном суде рассмотрели ходатайство защитников Червинского об изменении меры пресечения. Решением суда Червинский будет выпущен под залог 9 840 000 грн. До внесения этой суммы он будет под стражей – эта мера пресечения действует до 4 августа 2024 года.

Журналисты отметили, что коллегия судей слушала стороны по делу восемь с половиной часов.

Если залог будет внесен, Червинский должен прибывать по вызову в суд, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, воздержаться от общения со свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Один из адвокатов Червинского Андрей Иосиф сказал: "Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас вносить эту сумму – нет, не готовы. Но это первый и очень важный шаг – хотя бы определение суммы залога".

Адвокат Глоба заявил, что 27 народных депутатов и отдельно 51 человек изъявили желание взять на поруки Червинского.

Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко утверждает, что решил предложить Червинскому внести "недостающую часть" суммы залога. О какой сумме речь – не уточнил. LIGA.net обратилась за комментарием по этому поводу к адвокату Глобе.

СПРАВКА. По данным СБУ, Червинский вместе с другими лицами в 2022-м самовольно решили провести так называемую спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Они начали общение с вражеским пилотом, якобы согласившимся перейти на сторону Украины.

По данным СБУ, Червинский вместе с другими лицами в 2022-м самовольно решили провести так называемую спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Они начали общение с вражеским пилотом, якобы согласившимся перейти на сторону Украины. СБУ и Главное управление разведки Минобороны сразу выразили свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы, утверждает глава СБУ Василий Малюк. Однако защита Червинского говорит, что СБУ знала о спецоперации. Следствием неудачной спецоперации в СБУ считают ракетный удар по аэродрому "Канатово" летом 2022 года, так как враг вел свою игру и узнал место расположения украинских самолетов, которые, по намерению Червинского, должны были быть привлечены к встрече российского самолета.

23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Тогда оккупанты атаковали военный аэродром "Канатово" и один из объектов Укрзализныци.

21 апреля 2023 года Червинскому объявили о подозрении по статье о превышении служебных полномочий. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

24 апреля правоохранители задержали Червинского в Тернопольской области, а на следующий день суд арестовал его.

В конце 2023-го Червинскому вручили новое подозрение – прокуратура заявила, что он якобы хотел выдурить $100 000 у бизнесмена.

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