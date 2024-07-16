Порошенко заявив, що вніс 9 млн грн застави за ексрозвідника Червінського

15 липня суд змінив запобіжний захід Червінському, а 16 липня за нього вже було внесено заставу

Роман Червінський (Фото - Неллі Спіріна, Facebook)

Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко повідомив, що вніс заставу у розмірі 9 млн грн за Романа Червінського – колишнього розвідника і колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин ССО, який проходить як підозрюваний у справі про удар РФ по аеродрому "Канатове".

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Не міг чекати, тому вся застава у розмірі 9 мільйонів гривень за свободу Романа Червінського внесена ще вранці", – написав Порошенко.

15 липня Кропивницький апеляційний суд ухвалив рішення, що Червінського випустять під заставу 9 840 000 грн. До внесення цієї суми він має бути під вартою – цей запобіжний діє до 4 серпня 2024 року.

Один з адвокатів Червінського Андрій Йосипов сказав, що готовності "тут і зараз" вносити цю суму немає.

Порошенко казав, що вирішив запропонувати Червінському внести "ту частину суми застави, якої не вистачає".

У квитанції платником вказано Благодійний фонд Порошенка.

ДОВІДКА. За даними СБУ, Червінський разом з іншими особами у 2022-му самовільно вирішили провести так звану спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Вони почали спілкування з ворожим пілотом, який нібито погодився перейти на бік України. За даними СБУ, Червінський разом з іншими особами у 2022-му самовільно вирішили провести так звану спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Вони почали спілкування з ворожим пілотом, який нібито погодився перейти на бік України. СБУ і Головне управління розвідки Міноборони відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи, стверджує голова СБУ Василь Малюк. Проте захист Червінського каже, що СБУ знала про спецоперацію. Наслідком невдалої спецоперації в СБУ вважають ракетний удар по аеродрому "Канатове" влітку 2022 року, адже ворог вів свою гру і дізнався місце розташування українських літаків, які, за наміром Червінського, мали бути залучені до зустрічі російського літака.

23 липня 2022 року росіяни випустили 13 ракет по Кропивницькому. Тоді окупанти атакували військовий аеродром "Канатове" та один з об'єктів Укрзалізниці.

21 квітня 2023 року Червінському оголосили про підозру за статтею про перевищення службових повноважень. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

24 квітня правоохоронці затримали Червінського на Тернопільщині, а наступного дня суд заарештував його.

Наприкінці 2023-го Червінському вручили нову підозру – прокуратура заявила, що він нібито хотів видурити $100 000 у бізнесмена.

Читайте також: Справа Червінського. Чому подвійна гра з ФСБ закінчилась арештом ексрозвідника: всі деталі