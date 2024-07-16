Порошенко заявил, что внес 9 млн грн залога за экс-разведчика Червинского
Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко сообщил, что внес залог в размере 9 млн грн за Романа Червинского – бывшего разведчика и бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей ССО, который проходит как подозреваемый по делу об ударе РФ по аэродрому "Канатово".
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
"Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривень за свободу Романа Червинского внесен еще утром", – написал Порошенко.
15 июля Кропивницкий апелляционный суд принял решение о том, что Червинского выпустят под залог 9 840 000 грн. До внесения этой суммы он должен находиться под стражей – эта мера пресечения действует до 4 августа 2024 года.
Один из адвокатов Червинского Андрей Иосиф сказал, что готовности "здесь и сейчас" вносить эту сумму нет.
Порошенко говорил, что решил предложить Червинскому внести "недостающую часть суммы залога".
В квитанции плательщиком указан Благотворительный фонд Порошенко.
СБУ и Главное управление разведки Минобороны сразу выразили свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы, утверждает глава СБУ Василий Малюк. Однако защита Червинского говорит, что СБУ знала о спецоперации.
Следствием неудачной спецоперации в СБУ считают ракетный удар по аэродрому "Канатово" летом 2022 года, так как враг вел свою игру и узнал место расположения украинских самолетов, которые, по намерению Червинского, должны были быть привлечены к встрече российского самолета.
- 23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Тогда оккупанты атаковали военный аэродром "Канатово" и один из объектов Укрзалізниці.
- 21 апреля 2023 года Червинскому объявили о подозрении по статье о превышении служебных полномочий. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 24 апреля правоохранители задержали Червинского в Тернопольской области, а на следующий день суд арестовал его.
- В конце 2023-го Червинскому вручили новое подозрение – прокуратура заявила, что он якобы хотел выманить обманом $100 000 у бизнесмена.
Читайте также: Дело Червинского. Почему двойная игра с ФСБ закончилась арестом экс-разведчика: все детали