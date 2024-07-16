Порошенко заявил, что внес 9 млн грн залога за экс-разведчика Червинского

15 июля суд изменил меру пресечения Червинскому, а 16 июля за него уже был внесен залог

Роман Червинский (Фото - Нелли Спирина, Facebook)

Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко сообщил, что внес залог в размере 9 млн грн за Романа Червинского – бывшего разведчика и бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей ССО, который проходит как подозреваемый по делу об ударе РФ по аэродрому "Канатово".

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривень за свободу Романа Червинского внесен еще утром", – написал Порошенко.

15 июля Кропивницкий апелляционный суд принял решение о том, что Червинского выпустят под залог 9 840 000 грн. До внесения этой суммы он должен находиться под стражей – эта мера пресечения действует до 4 августа 2024 года.

Один из адвокатов Червинского Андрей Иосиф сказал, что готовности "здесь и сейчас" вносить эту сумму нет.

Порошенко говорил, что решил предложить Червинскому внести "недостающую часть суммы залога".

В квитанции плательщиком указан Благотворительный фонд Порошенко.

СПРАВКА. По данным СБУ, Червинский вместе с другими лицами в 2022 году самовольно решили провести так называемую спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Они начали общение с вражеским пилотом, якобы согласившимся перейти на сторону Украины. По данным СБУ, Червинский вместе с другими лицами в 2022 году самовольно решили провести так называемую спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Они начали общение с вражеским пилотом, якобы согласившимся перейти на сторону Украины. СБУ и Главное управление разведки Минобороны сразу выразили свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы, утверждает глава СБУ Василий Малюк. Однако защита Червинского говорит, что СБУ знала о спецоперации. Следствием неудачной спецоперации в СБУ считают ракетный удар по аэродрому "Канатово" летом 2022 года, так как враг вел свою игру и узнал место расположения украинских самолетов, которые, по намерению Червинского, должны были быть привлечены к встрече российского самолета.

23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Тогда оккупанты атаковали военный аэродром "Канатово" и один из объектов Укрзалізниці.

21 апреля 2023 года Червинскому объявили о подозрении по статье о превышении служебных полномочий. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

24 апреля правоохранители задержали Червинского в Тернопольской области, а на следующий день суд арестовал его.

В конце 2023-го Червинскому вручили новое подозрение – прокуратура заявила, что он якобы хотел выманить обманом $100 000 у бизнесмена.

Читайте также: Дело Червинского. Почему двойная игра с ФСБ закончилась арестом экс-разведчика: все детали