Экс-разведчик Червинский вышел из-под стражи после внесения залога в 9 млн грн – фото

Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года

Роман Червинский по центру (Фото: Facebook-аккаунт Порошенко)

Утром 17 июля экс-разведчика и бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил специальных операций Романа Червинского, проходящего как подозреваемый по делу об ударе РФ по военному аэродрому "Канатово" в Кировоградской области, выпустили из-под стражи. Об этом сообщили лидер Европейской солидарности Петр Порошенко и адвокат Константин Глоба и опубликовали соответствующие фото.

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"Несокрушимый и непобедимый воин. Полтора года ада для Романа наконец-то закончились. Рад лично поздравить его по телефону. Роман уже сегодня увидит семью и обнимет троих своих детей. Это о справедливости", — написал Порошенко.

15 июля Кропивницкий апелляционный суд принял решение, что Червинского выпустят под залог более чем в 9 млн грн. На следующий день Порошенко сообщил, что внес средства.

Фото: Facebook-аккаунт Петра Порошенко

Фото: Facebook-аккаунт Петра Порошенко

Фото: Facebook-аккаунт Петра Порошенко

Фото: Facebook-аккаунт Константина Глобы

СПРАВКА. По данным СБУ, Червинский вместе с другими лицами в 2022 году самовольно решили провести так называемую спецоперацию – завладеть российским самолетом. Они начали общение с вражеским пилотом, якобы согласившимся перейти на сторону Украины. СБУ и Главное управление разведки Минобороны сразу выразили свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы, утверждает глава СБУ Василий Малюк. Однако защита Червинского говорит, что спецслужба знала о спецоперации. Следствием неудачной спецоперации в СБУ считают ракетный удар по аэродрому "Канатово" летом 2022 года, ведь враг вел свою игру и узнал место расположения украинских самолетов, которые, по намерению Червинского, должны были привлечь к встрече российского самолета.