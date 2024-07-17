Экс-разведчик Червинский вышел из-под стражи после внесения залога в 9 млн грн – фото
Утром 17 июля экс-разведчика и бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил специальных операций Романа Червинского, проходящего как подозреваемый по делу об ударе РФ по военному аэродрому "Канатово" в Кировоградской области, выпустили из-под стражи. Об этом сообщили лидер Европейской солидарности Петр Порошенко и адвокат Константин Глоба и опубликовали соответствующие фото.
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"Несокрушимый и непобедимый воин. Полтора года ада для Романа наконец-то закончились. Рад лично поздравить его по телефону. Роман уже сегодня увидит семью и обнимет троих своих детей. Это о справедливости", — написал Порошенко.
15 июля Кропивницкий апелляционный суд принял решение, что Червинского выпустят под залог более чем в 9 млн грн. На следующий день Порошенко сообщил, что внес средства.
По данным СБУ, Червинский вместе с другими лицами в 2022 году самовольно решили провести так называемую спецоперацию – завладеть российским самолетом. Они начали общение с вражеским пилотом, якобы согласившимся перейти на сторону Украины.
СБУ и Главное управление разведки Минобороны сразу выразили свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы, утверждает глава СБУ Василий Малюк. Однако защита Червинского говорит, что спецслужба знала о спецоперации.
Следствием неудачной спецоперации в СБУ считают ракетный удар по аэродрому "Канатово" летом 2022 года, ведь враг вел свою игру и узнал место расположения украинских самолетов, которые, по намерению Червинского, должны были привлечь к встрече российского самолета.
- 23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Тогда оккупанты атаковали "Канатово" и железнодорожный объект.
- 21 апреля 2023 года Червинскому объявили о подозрении по статье о превышении служебных полномочий. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 24 апреля правоохранители задержали Червинского в Тернопольской области, а на следующий день суд арестовал его.
- В конце 2023-го Червинскому вручили новое подозрение – прокуратура заявила, что он якобы хотел выманить $100 000 у бизнесмена.