El Pais пише, що Київ виступає за скорочення допомоги українцям в ЄС. МЗС прокоментувало
Україна спростувала низку тверджень статті іспанської газети El Pais щодо повернення українців з Європейського Союзу. Деякі вислови у матеріалі некоректні, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
Він заявив, що український уряд не веде переговори про скорочення допомоги громадянам України в ЄС.
Також, за словами Тихого, чоловіки призовного віку мають доступ до консульських послуг згідно з чинним законодавством.
"Мета – створити позитивну мотивацію, а не перешкоди, для стимулювання добровільного повернення наших громадян", – додав речник МЗС.
24 грудня газета El Pais опублікувала матеріал, в якому йдеться про новостворене Міністерство національної єдності. В статті зазначається, що Київ нібито виступає за те, щоб країни-члени ЄС скоротили допомогу біженцям з України як міру тиску і щоб чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг. Це, на думку автора, має стимулювати українців повертатися додому.
- 20 серпня Зеленський анонсував створення інституції, яка об'єднуватиме громадян країни за кордоном та сприятиме протидії російським наративам.
- Згодом Зеленський заявив, що Міністерство єдності планують створити для того, щоб сприяти поверненню українців на батьківщину.
- 3 грудня Верховна Рада призначила Чернишова міністром національної єдності. Згодом Шмигаль уточнив, що уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності.