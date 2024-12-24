El Pais пише, що Київ виступає за скорочення допомоги українцям в ЄС. МЗС прокоментувало

Уряд не веде перемовини про скорочення допомоги громадянам України в ЄС, заявив Георгій Тихий

Паспорт (Ілюстративне фото: Miguel A. Lopes/EPA)

Україна спростувала низку тверджень статті іспанської газети El Pais щодо повернення українців з Європейського Союзу. Деякі вислови у матеріалі некоректні, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Він заявив, що український уряд не веде переговори про скорочення допомоги громадянам України в ЄС.

Також, за словами Тихого, чоловіки призовного віку мають доступ до консульських послуг згідно з чинним законодавством.

"Мета – створити позитивну мотивацію, а не перешкоди, для стимулювання добровільного повернення наших громадян", – додав речник МЗС.

24 грудня газета El Pais опублікувала матеріал, в якому йдеться про новостворене Міністерство національної єдності. В статті зазначається, що Київ нібито виступає за те, щоб країни-члени ЄС скоротили допомогу біженцям з України як міру тиску і щоб чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг. Це, на думку автора, має стимулювати українців повертатися додому.