El Pais пишет, что Киев выступает за сокращение помощи украинцам в ЕС. МИД отреагировал
Украина опровергла ряд утверждений статьи испанской газеты El Pais относительно возвращения украинцев из Европейского Союза. Некоторые изречения в материале некорректны, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Он заявил, что украинское правительство не ведет переговоры по сокращению помощи гражданам Украины в ЕС.
Также, по словам Тихого, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству.
"Цель – создать положительную мотивацию, а не препятствия, для стимулирования добровольного возвращения наших граждан", – добавил спикер МИД.
24 декабря газета El Pais опубликовала материал, в котором говорится о вновь созданном Министерстве национального единства. В статье отмечается, что Киев якобы выступает за то, чтобы страны-члены ЕС сократили помощь беженцам из Украины в качестве меры давления и чтобы мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам. Это, по мнению автора, должно стимулировать украинцев возвращаться домой.
- 20 августа Зеленский анонсировал создание институции, которая будет объединять граждан страны за границей и будет способствовать противодействию российским нарративам.
- Впоследствии Зеленский заявил, что Министерство единства планируют создать для того, чтобы способствовать возвращению украинцев на родину.
- 3 декабря Верховная Рада назначила Чернышова министром национального единства. Позже Шмыгаль уточнил, что правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства.