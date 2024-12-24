El Pais пишет, что Киев выступает за сокращение помощи украинцам в ЕС. МИД отреагировал

Правительство не ведет переговоры о сокращении помощи гражданам Украины в ЕС, заявил Георгий Тихий

Паспорт (Иллюстративное фото: Miguel A. Lopes/EPA)

Украина опровергла ряд утверждений статьи испанской газеты El Pais относительно возвращения украинцев из Европейского Союза. Некоторые изречения в материале некорректны, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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Он заявил, что украинское правительство не ведет переговоры по сокращению помощи гражданам Украины в ЕС.

Также, по словам Тихого, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству.

"Цель – создать положительную мотивацию, а не препятствия, для стимулирования добровольного возвращения наших граждан", – добавил спикер МИД.

24 декабря газета El Pais опубликовала материал, в котором говорится о вновь созданном Министерстве национального единства. В статье отмечается, что Киев якобы выступает за то, чтобы страны-члены ЕС сократили помощь беженцам из Украины в качестве меры давления и чтобы мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам. Это, по мнению автора, должно стимулировать украинцев возвращаться домой.