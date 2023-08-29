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Eminem попросив Рамасвамі не використовувати його пісні у передвиборчій кампанії – Daily Mail

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 11:14
Eminem попросив Рамасвамі не використовувати його пісні у передвиборчій кампанії – Daily Mail - Фото
Вівек Рамасвамі співає пісню Емінема (Фото: Daily Mail)

Відомий американський репер Eminem (Маршалл Брюс Метерз III) висунув вимогу можливому кандидату в президенти США від Республіканської партії Вівеку Рамасвамі не використовувати його музику у своїй передвиборчій кампанії. Про це повідомляє Daily Mail.

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому Рамасвамі під час передвиборчого заходу в штаті Айова виконав один із найпопулярніших треків Eminem "Lose Yourself". Одночасно з цим із музичних колонок лунав оригінальний запис цього треку.

Після цього організація BMI, що займається правами на виконання, закликала організаторів передвиборчої кампанії Рамасвамі не використовувати музику репера на прохання Eminem.

Організація із захисту прав виконавців також повідомила, що на прохання американського топ-виконавця вона більше не буде ліцензувати музику Eminem для використання кампанією Рамасвамі.

Штаб кандидата у президенти США своєю чергою заявив, що виконає вимоги.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Eminem дотримується демократичних поглядів. Під час попередніх виборів  президента США виконавець ліцензував пісню "Lose Yourself" для передвиборчої кампанії нинішнього президента країни Джо Байдена.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.
  • 25 серпня 2023 року Рамасвамі виступив проти допомоги Україні, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни насправді буде кращим для України".
  • 28 серпня Рамасвамі заявив, що у разі обрання визнає право Росії на окуповані нею території України, а також заблокує вступ Києва до НАТО.

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Мілана Головань
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війнаeminemВівек Рамасвамі
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