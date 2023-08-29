Eminem попросил Рамасвами не использовать его песни в предвыборной кампании – Daily Mail

Известный американский рэпер Eminem (Маршалл Брюс Метерз III) потребовал от возможного кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами не использовать его музыку в своей предвыборной кампании. Об этом сообщает Daily Mail.

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Ранее в сети появилось видео, на котором Рамасвами во время предвыборного мероприятия в штате Айова исполнил один из самых популярных треков Eminem "Lose Yourself". Одновременно с этим из музыкальных колонок звучала оригинальная запись этого трека.

После этого организация BMI, занимающаяся правами на исполнение, призвала организаторов предвыборной кампании Рамасвами не использовать музыку репера по просьбе Eminem.

Организация по защите прав исполнителей также сообщила, что по просьбе американского топ-исполнителя она больше не будет лицензировать музыку Eminem для использования кампанией Рамасвами.

Штаб кандидата в президенты США в свою очередь заявил, что выполнит требования.

Согласно информации из открытых источников, Eminem придерживается демократических взглядов. На предыдущих выборах в президенты США исполнитель лицензировал песню "Lose Yourself" для предвыборной кампании действующего президента страны Джо Байдена.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

25 августа 2023 года Рамасвами выступил против помощи Украине, поскольку это "не соответствует интересам США", а его "план прекращения войны на самом деле будет лучшим для Украины".

28 августа Рамасвами заявил, что в случае избрания признает право России на оккупированные территории Украины, а также заблокирует вступление Киева в НАТО.

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