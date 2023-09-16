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Емісар Ватикану після поїздки до Пекіна похвалив Лаврова за "готовність зустрітися"

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 21:26
Емісар Ватикану після поїздки до Пекіна похвалив Лаврова за
Маттео Дзуппі (фото - EPA)

Україна вже запропонувала свої умови миру, кожна сторона має прагнути до закінчення війни. Про це сказав кардинал Маттер Дзуппі, на якого папа римський Франциск поклав "мирну місію", повідомляє Vatican News.

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Дзуппі після триденної поїздки до Пекіна закликав усі сторони взяти участь у переговорах щодо закінчення війни Росії проти України.

Кардинал сказав, що "м'яч знаходиться не лише на боці України", і підкреслив висловлену главою МЗС країни-агресора Сергієм Лавровим готовність зустрітися з ним як із представником "мирної місії" Ватикану та "вступити в діалог".

Дзуппі вважає, що це "важливо, тому що мир досягається за  допомогою діалогу та пошуку можливих та необхідних шляхів".

"У цьому матчі всі мають грати... Україна вже виступила і представила свої пропозиції. Насправді, кожен має брати участь у прагненні миру", – сказав емісар папи.

Кардинал також заявив, що зусилля з пошуку дипломатичного закінчення війни Россі проти України заслужили на "значну увагу з боку китайського уряду".

Влітку Дзуппі у межах своєї "мирної місії" також відвідував Україну та Росію. У Києві кардинал говорив з президентом Володимиром Зеленським, з яким обговорював "формулу миру" України. У Москві він зустрічався з радником російського диктатора, а також із главою РПЦ патріархом Кирилом.

За словами Дзуппі, у темах його зустрічей "немає ні мирного плану, ні посередництва", а "є велике бажання покласти край насильству і зберегти людське життя, починаючи з захисту найменших".

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Сергій Бережний
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