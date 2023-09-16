Емісар Ватикану після поїздки до Пекіна похвалив Лаврова за "готовність зустрітися"

Україна вже запропонувала свої умови миру, кожна сторона має прагнути до закінчення війни. Про це сказав кардинал Маттер Дзуппі, на якого папа римський Франциск поклав "мирну місію", повідомляє Vatican News.

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Дзуппі після триденної поїздки до Пекіна закликав усі сторони взяти участь у переговорах щодо закінчення війни Росії проти України.

Кардинал сказав, що "м'яч знаходиться не лише на боці України", і підкреслив висловлену главою МЗС країни-агресора Сергієм Лавровим готовність зустрітися з ним як із представником "мирної місії" Ватикану та "вступити в діалог".

Дзуппі вважає, що це "важливо, тому що мир досягається за допомогою діалогу та пошуку можливих та необхідних шляхів".

"У цьому матчі всі мають грати... Україна вже виступила і представила свої пропозиції. Насправді, кожен має брати участь у прагненні миру", – сказав емісар папи.

Кардинал також заявив, що зусилля з пошуку дипломатичного закінчення війни Россі проти України заслужили на "значну увагу з боку китайського уряду".

Влітку Дзуппі у межах своєї "мирної місії" також відвідував Україну та Росію. У Києві кардинал говорив з президентом Володимиром Зеленським, з яким обговорював "формулу миру" України. У Москві він зустрічався з радником російського диктатора, а також із главою РПЦ патріархом Кирилом.

За словами Дзуппі, у темах його зустрічей "немає ні мирного плану, ні посередництва", а "є велике бажання покласти край насильству і зберегти людське життя, починаючи з захисту найменших".

На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".

16 листопада під час недільної меси Франциск заявив, що просить Бога поквапитися із припиненням війни в Україні.

Пізніше він дав зрозуміти, що засуджує російського диктатора Володимира Путіна як винуватця, який розв'язав війну в Україні, хоч і не каже цього прямо.

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