Эмиссар Ватикана после поездки в Пекин похвалил Лаврова за "готовность встретиться"

Украина уже предложила свои условия мира, каждая сторона должна стремиться к окончанию войны. Об этом сказал кардинал Маттер Дзуппи, на которого папа римский Франциск возложил "мирную миссию", сообщает Vatican News.

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Дзуппи после трехдневной поездки в Пекин призвал все стороны принять участие в переговорах об окончании войны России против Украины.

Кардинал сказал, что "мяч находится не только на стороне Украины", и подчеркнул выраженную главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым готовность встретиться с ним как с представителем "мирной миссии" Ватикана и "вступить в диалог".

Дзуппи считает, что это "важно, потому что мир достигается посредством диалога и поиска возможных и необходимых путей".

"В этом матче все должны играть... Украина уже выступила и представила свои предложения. На самом деле, каждый должен участвовать в стремлении к миру", – сказал эмиссар папы.

Кардинал также заявил, что усилия по поиску дипломатического окончания войны Росси против Украины заслужили "значительное внимание со стороны китайского правительства".

Летом Дзуппи в рамках своей "мирной миссии" также посещал Украину и Россию. В Киеве кардинал был принят президентом Владимиром Зеленским, с которым обсуждал "формулу мира" Украины. В Москве он встречался с советником российского диктатора, а также с главой РПЦ патриархом Кириллом.

По словам Дзуппи, в темах его встреч "нет ни мирного плана, ни посредничества", а "есть большое желание положить конец насилию и сохранить человеческую жизнь, начиная с защиты самых маленьких".

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

Позже он дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине, хотя и не говорит этого прямо.

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