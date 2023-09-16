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Эмиссар Ватикана после поездки в Пекин похвалил Лаврова за "готовность встретиться"

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 21:26
Эмиссар Ватикана после поездки в Пекин похвалил Лаврова за
Маттео Дзуппи (фото - EPA)

Украина уже предложила свои условия мира, каждая сторона должна стремиться к окончанию войны. Об этом сказал кардинал Маттер Дзуппи, на которого папа римский Франциск возложил "мирную миссию", сообщает Vatican News

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Дзуппи после трехдневной поездки в Пекин призвал все стороны принять участие в переговорах об окончании войны России против Украины.

Кардинал сказал, что "мяч находится не только на стороне Украины", и подчеркнул выраженную главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым готовность встретиться с ним как с представителем "мирной миссии" Ватикана и "вступить в диалог".

Дзуппи считает, что это "важно, потому что мир достигается посредством диалога и поиска возможных и необходимых путей".

"В этом матче все должны играть... Украина уже выступила и представила свои предложения. На самом деле, каждый должен участвовать в стремлении к миру", – сказал эмиссар папы.  

Кардинал также заявил, что усилия по поиску дипломатического окончания войны Росси против Украины заслужили "значительное внимание со стороны китайского правительства".

Летом Дзуппи в рамках своей "мирной миссии" также посещал Украину и Россию. В Киеве кардинал был принят президентом Владимиром Зеленским, с которым обсуждал "формулу мира" Украины. В Москве он встречался с советником российского диктатора, а также с главой РПЦ патриархом Кириллом

По словам Дзуппи, в темах его встреч "нет ни мирного плана, ни посредничества", а "есть большое желание положить конец насилию и сохранить человеческую жизнь, начиная с защиты самых маленьких". 

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Сергей Бережной
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